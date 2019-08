Iván Márquez, antiguo negociador de las FARC, anuncia "una nueva etapa de lucha" en Colombia ante la "traición del acuerdo de paz"

Publicada el 29/08/2019 a las 17:58 Actualizada el 29/08/2019 a las 18:18

"La lucha continúa"

Rodrigo Londoño se desmarca

Iván Márquez, el que fuera negociador jefe de las FARC en las conversaciones de paz y que se encontraba en paradero desconocido desde hace un año, ha reaparecido este jueves en un vídeo junto a otros dirigentes de la antigua guerrilla para anunciarEn el manifiesto, de 32 minutos de duración y difundido en YouTube,, que toma el nombre y los símbolos de las FARC y aglutinaría en esencia a la disidencia de la guerrilla por lo que se desprende de la grabación, para luchar contra "la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana" que pusieron fin a cinco décadas de lucha armada.Asimismo, ha adelantado que el nuevo grupo armado, principal guerrilla en el país, y "con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas".Márquez, que habla desde algún lugar de la selva colombiana, ha justificado el paso porque tras el acuerdo de paz y "el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada". "En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los exguerrilleros muertos en medio de la indolencia e indiferencia del Estado", ha denunciado, según informa el diario El Espectador."Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, ha añadido."Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas", ha aseverado, prometiendo que Colombia conocerá"una nueva modalidad operativa" yEn este sentido, ha prometido que abandonarán los secuestros con fines económicos pero buscarán "el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa víasuTambién ha tenido palabras de crítica hacia el expresidente Juan Manuel Santos, promotor del acuerdo y que le valió el Nobel de la Paz, acusándole de no haber hecho nada para evitar"Tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos de mejoramiento de vida en el campo han quedado por ahora en el olvido", ha denunciado, acusando a Santos de no hacer nada para "impedir el hundimiento de la reforma política en el Congreso, sabiendo que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenasMárquez aparece arropado en el mensaje por otros dirigentes de las FARC que se habían alejado del proceso de paz,, quien había desaparecido el pasado 30 de junio de un espacio territorial de capacitación y reincorporación de los antiguos guerrilleros. Precisamente, al final de la grabación, Santrich toma la palabra para gritar "viva las FARC-EP", el nombre de la guerrilla.El antiguo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', se ha apresurado a desmarcarse del. "Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran, estamos con la paz", ha escrito en su Twitter.Según el líder del partido de la FARC, el fundador de las FARC, Manuel Marulanda,enseñó a la guerrilla a "cumplir la palabra". "Nuestra palabra hoy es la paz y la reconciliación", ha añadido, insistiendo en que "a pesar de los obstáculos y dificultades, estamos convencidos que