Di Maio amenaza con romper los contactos con el PD si no acepta "el programa de gobierno" del M5S

Publicada el 30/08/2019 a las 17:48 Actualizada el 30/08/2019 a las 18:01

Popularidad de Conte

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi Di Maio,con el Partido Democrático (PD) "si no acepta el programa de Gobierno", lo que deja en el aire la posibilidad de un nuevo ejecutivo de coalición presidido por Giuseppe Conte.El presidente de Italia, Sergio Mattarella, encargó de nuevo a Conte la formación de un gobierno, confiando en la disposición mostrada tanto por el M5S y el PD. Sin embargo, un día después de dicho encargo, Di Maio ha puesto en guardia a quienes daban dicho acuerdo por sentado."O estamos de acuerdo en cumplir los puntos de nuestro programa o no seguimos adelante", ha advertido el líder del M5S, quien ha defendido que las prioridades de su partido están "claras". "Si entran en el programa de gobierno, entonces se podrá avanzar. De lo contrario,, ha avisado.Di Maio ha sugerido que el encargo de Mattarella a Conte "podría" implicar el nacimiento de un nuevo gobierno, pero no necesariamente. "Uso el condicional porque (...) o estamos de acuerdo eno no vamos a ninguna parte", ha señalado, según la agencia Adnkronos.El líder del M5S también ha expresado su "desconcierto" por el "debate surrealista" que se ha generado en los últimos días por el posible reparto de ministerios, en el que se han incluido "nombres improbables y de fantasía". Para Di Maio, este debate no hace sino enturbiar unas conversaciones entre dos partidos que "deberían ocuparse deUna de las polémicas precisamente ha girado en torno al puesto que ocuparía Di Maio, después de que el PD haya dejado claro que. Di Maio ha alegado que ya ha rechazado en dos ocasiones ser primer ministro y que a lo largo de los últimos diez años los miembros del M5S se han bajado los sueldos como ejemplo de su compromiso con la ciudadanía.Di Maio ha pronunciado esta advertencia después de verse con Conte, quien ha iniciado una ronda de contactos con los distintos partidos para. La declaración ha sido recibida con estupor en las filas del PD, que hasta ahora siempre se había mostrado optimista sobre las prespectivas de llegar a un acuerdo.El diputado Andrea Orlando. "¿Ha cambiado de idea? Que lo diga claramente", ha afirmado en su cuenta de Twitter.Conte, entretanto, encara las negociaciones manteniéndose como el político más popular de Italia, según una encuesta del Istituto Piepoli publicada este viernes por el diario La Stampa. El primer ministro en funciones goza de lade los entrevistados, cinco puntos más que en julio.La tendencia se invierte en el caso del líder de la Liga, Matteo Salvini, cuya popularidad cae seis puntos, hasta el 38 por ciento. El partido ultraderechista, sin embargo, se mantiene como la, con datos que rondan el 31 o el 32 por ciento en función de las encuestas, según la agencia de noticias DPA.