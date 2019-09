El gobernador de Carolina del Sur ordena la evacuación obligatoria de 800.000 personas ante la llegada del huracán Dorian

Publicada el 02/09/2019 a las 09:18 Actualizada el 02/09/2019 a las 09:34

Evacuaciones en el estado de Georgia

El gobernador del estado de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha ordenado este domingo laa lo largo de la costa ante la llegada del huracán Dorian, el segundo más potente de los registros históricos para el Atlántico. Entre los condados afectados se encuentran Charleston, Berkeley, Dorchester, Beaufort, Colleton, Jasper, Georgetown y Horry, que podrían verse golpeados por las fuertes condiciones meteorológicas después de que el huracán tocara tierra en las islas Bahamas con rachas de viento de más de 350 kilómetros por hora.McMaster ha anunciado así que tanto los colegios como las instituciones públicasen al menos ocho condados costeros debido a las órdenes de evacuación emitidas, tal y como ha informado el diario local The Post and Courier. Cerca de 200 hospitales y residencias serán a su vez evacuadas, mientras que se pondrán a disposición de la población diversos refugios. "Con estos anuncios sabemos que no podemos hacer a todo el mundo feliz, pero podemos mantenerlos a salvo", ha asegurado el gobernador.El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, ha indicado que Dorian tocó tierra en Cayo Elbow, en las islas Ábaco, como uncon vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. Millones de personas han siguen con atención la trayectoria del huracán, ya que el CNH ha informado de un posible cambio de rumbo hacia el norte que evitaría que la tormenta golpeara con toda su fuerza la costa de Florida. Sin embargo, desde el CNH han advertido de que el impacto en tierra "sigue siendo una clara posibilidad".Para la estadística queda el dato de que Dorian empata con Gilbert (1988) y Wilma (2005) y el huracán del Día del Trabajo de 1935 en el segundo lugar con 295 kilómetros por hora y solo por detrás de Alle (1980), que alcanzó vientos sostenidos deEl gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, también ha ordenado laen los condados costeros como medida preventiva y ante la llegada del fenómeno meteorológico. "A partir del mediodía las personas al este de la I-95 en los condados de Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty y McIntosh deben evacuar debido al huracán Dorian", ha alertado en su cuenta de Twitter.Tanto Georgia como Carolina del Norte y del Surde cara a la tormenta. Estas dos órdenes de evacuación, junto a la de Florida, se encuentran coordinadas. En Florida, al menos siete condados han emitido orden de evacuación obligatoria para residentes en caravanas y los que viven en zonas bajas. Otros condados han anunciado evacuaciones voluntarias.A nivel federal, el presidente, Donald Trump, ha advertido de que el huracán podría golpear desde Florida a Carolina del Norte., ha apuntado Trump durante una reunión informativa con la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.