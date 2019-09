La Cámara de los Comunes deja a Johnson sin el control del 'Brexit'

Publicada el 04/09/2019 a las 09:08 Actualizada el 04/09/2019 a las 09:24

El plan B de Johnson

Una mayoría de los diputados británicos ha votado a favor de una moción que deja al Gobierno, primer paso para aprobar el miércoles una ley con la que evitar que el primer ministro, Boris Johnson, pueda llevar al país a un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre.La moción ha recibido el, mientras que 301 se han posicionado en contra, para estupor de un Johnson que ha advertido de que "el Parlamento está al borde de destruir cualquier acuerdo que se pueda alcanzar con Bruselas". "Esto implicará más titubeos y más retrasos", ha lamentado justo después de conocer los resultados.Los parlamentarios críticos con la línea fijada por Johnson prevén presentar una ley que. El Gobierno estaría obligado a solicitar una prórroga del Brexit –hasta el 31 de enero– si no logra que se ratifique algún pacto con la UE antes del 19 de octubre o un permiso específico del Parlamento para una salida sin acuerdo.Johnson ha descrito esta ley como una "rendición" y ha acusado a sus detractores de limitar el margen negociador del Gobierno con la Unión Europea. El premier británico, que se ha estrenado en la Cámara de los Comunes con una derrota, ha alegado que su intención sigue siendo la de negociar un acuerdo para que Reino Unido puedaEn caso de perder la votación del miércoles, algo que parece probable en vista de los resultados del debate de urgencia celebrado este martes, Johnson prevé presentar una iniciativa para que se convoquen"No quiero unas elecciones, pero si los diputados votan mañana a favor de forzar otro retraso sin sentido del Brexit, será la única forma de resolver esto", ha advertido el primer ministro, que ha acusado al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, de llevar "dos años implorando elecciones".Corbyn no se opone a la convocatoria de dichas elecciones, pero ha retado a Johnson a aprobar antes la ley que eliminaría la posibilidad de una. La líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, también se ha mostrado a favor de nuevos comicios, siempre y cuando el Brexit desordenado no sea una opción.El Gobierno ya no cuenta con una, después de que un diputado tory, Philip Lee, se haya pasado este martes en pleno debate a las filas del Partido Liberal Demócrata, precisamente por su malestar por la línea marcada por Johnson en torno al Brexit.La gota que ha colmado el vaso para la oposición política británica y para parte de la bancada tory –y que ha obligado acelerar todo el debate– ha sido la decisión de Johnson dehasta mediados de octubre, a solo dos semanas vista de la fecha establecida actualmente para la salida de la UE.