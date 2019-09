El nuevo Gobierno de Conte toma posesión en Italia tras la alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático

Publicada el 05/09/2019 a las 12:29 Actualizada el 05/09/2019 a las 12:44

El Gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD), liderado de nuevo por Giuseppe Conte,en una simbólica ceremonia que precede al primer Consejo de Ministros de esta nueva etapa, ya sin la Liga de Matteo Salvini en puestos de poder."Juro ser fiel a la República, observar lealmente la Constitución y la ley y ejercer mi función en el interés exclusivo de la nación", ha proclamado Conte, quetras el encargo recibido la semana pasada de manos del presidente de Italia, Sergio Mattarella.Conte ha hecho sonar la simbólica campana que anuncia el arranque de una nueva administración, aunque en este caso no ha sido su predecesor en el cargo, como suele ser tradición, sino el secretario general de la presidencia del Consejo, Roberto Chieppa.Después de Conte, han desfilado uno por uno los 21 ministros –siete mujeres y 14 hombres– que conforman este nuevo gabinete, fruto de un aal que también se ha sumado LeU, un partido menor de la izquierda italiana que contará con un representante en el Ejecutivo.El rostro más visible del M5S seguirá siendo Luigi di Maio, que ha asumido la. "Listos para dar el máximo para el país", ha proclamado en su perfil de Facebook, donde ha difundido una imagen del equipo del M5S que le acompañará en esta nueva etapa.La representación del PD en el seno del gabinete estará encabezada por. Franceschini ha agradecido la confianza depositada en él por el secretario del PD, Nicola Zingaretti, y ha aplaudido el "extraordinario trabajo" de este último para lograr "lo que parecía imposible hace un mes", según la agencia Adnkronos.Entre las decisiones iniciales del nuevo Gobierno destaca la propuesta de que el ex primer ministro Paolo Gentiloni sea elque estará liderara por la alemana Ursula Van der Leyen. El Ejecutivo aspira a limar asperezas con Bruselas tras más de un año de abiertas disputas."El gobierno de los sillones, de los reciclados y de las fuertes potencias europeas no tendrá una vida larga", ha proclamado el ministro del Interior saliente, Matteo Salvini, que aspiraba a que la ruptura de su acuerdo con el partido de Di Maio se saldase con la convocatoria de