Hombres armados matan a dos cooperantes españoles de Acción contra el Hambre en el oeste de Etiopía

Publicada el 06/09/2019 a las 12:17 Actualizada el 06/09/2019 a las 12:47

Hombres armados no identificadosde Acción contra el Hambre cuando estaban regresando de un campamento de refugiados en una región del oeste de Etiopía cerca de la frontera con Sudán del Sur, según ha informado la organización no gubernamental.El ataque tuvo lugar el jueves, situada junto a la frontera con Sudán del Sur, cuando el personal de ACH regresaba de un centro de nutrición infantil en el campamento de refugiados de Nguenyyiel. "Con gran tristeza, ACH ha confirmado que dos de nuestros trabajadores han muerto en la región de Gambella, en Etiopía", ha señalado la ONG, en un comunicado publicado a última hora del jueves.En su escrito, ACH ha dicho que los trabajadores estaban en tránsito desde el Centro de Estabilización Nutricional de 24 horas en el campamento de refugiados de Nguenyyiel "cuando. "Dos empleados murieron en el lugar. Acción contra el Hambre ha suspendido todas sus operaciones en Gambella pero mantiene la provisión de ayuda para salvar vidas", ha añadido.El campamento de Nguenyyiel acoge a más de, según datos de ACNUR. Los refugiados forman parte de los 2,3 millones de personas que han huido de Sudán del Sur desde 2013, cuando comenzó en el país una guerra civil, justo dos años después de que consiguiera su independencia de Sudán.El conflictoy ha obligado a 1,8 millones de personas a abandonar sus hogares quedando como desplazados internos y ha provocado una reducción de la producción de petróleo, el principal recurso del país."Confío en que las autoridades etíopes, ha dicho en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Etiopía, Steven Were, según informa Reuters.