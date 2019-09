El Gobierno británico insiste en que Johnson irá a Bruselas a buscar un acuerdo, no a retrasar el 'Brexit'

Publicada el 08/09/2019 a las 12:15 Actualizada el 08/09/2019 a las 12:48

Dimite la ministra de Trabajo y Pensiones británica

El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson , se mantiene firme en su promesa de obrar el Brexit el, ya sea de forma ordenada o caótica, por lo que, según han aclarado este domingo varios miembros del Gobierno, informa Europa Press.El ministro de Finanzas, Sajid Javid, ha confirmado este domingo que Johnson acudirá al Consejo Europeo que. "Desde luego, no pedirá una nueva extensión en esa reunión", ha aseverado en BBC.Interrogado en una entrevista en Sky News sobre qué propuesta concreta hará Londres a Bruselas para renegociar el acuerdo existente, el ministro de Exteriores, Dominic Raab, se ha limitado a decir que hay, si bien ha rehusado especificar alguna para no revelar las cartas de Downing Street.El Parlamento británico aprobó el pasado martes un plan parasi para el 19 de octubre el Parlamento no ha aprobado un acuerdo sobre el divorcio entre Londres y Bruselas o no ha dado un permiso expreso al Gobierno para que se produzca sin pacto alguno.Johnson declaró posteriormente que, lo que hace temer una nueva maniobra política para no acatar lo ordenado por Westminster. Tanto Javid como Raab han asegurado que Johnson "cumplirá la ley". "Obviamente, ha sido una semana dura para el Gobierno" pero es "ridículo" pensar eso, ha sostenido Raab. No obstante, el ministro de Exteriores ha admitido que Johnson intentará "probar los límites" del plan aprobado por Westminster y lo ha alabado por ello. "La ley habla del 19 de octubre como fecha importante y en ese momento consideraremos nuestras opciones, pero nuestra política es clara, no ha cambiado: abandonaremos la UE el 31 de octubre", ha apostillado Javid.La. Mas de 20 han sido expulsados del Partido Conservador por votar en contra del Gobierno en el Parlamento y la ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, ha dimitido en las últimas horas por la "purga" interna y por el fracaso del premier en su empeño de conseguir un nuevo acuerdo. Rudd ha explicado este domingo en declaraciones a BBC que, en su opinión, el Gobierno no se ha esforzado lo suficiente para conseguir un nuevo acuerdo con la Unión Europea, lo que aboca a Reino Unido a abandonar el bloque comunitario por las bravas el próximo 31 de octubre.Rudd, considerada una de las principales voces conservadoras favorables a la permanencia de Reino Unido en la UE,que supone la expulsión de diputados disidentes en una entrevista con el diario The Times que se publica este domingo.