Trump cancela las negociaciones de paz con los talibán

Publicada el 08/09/2019 a las 14:02 Actualizada el 08/09/2019 a las 15:53

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de septiembre de 2019

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de septiembre de 2019

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de septiembre de 2019

Los talibán culpan a EEUU de la ruptura

Ghani da las gracias a EEUU

La UE ve las elecciones "más necesarias" que nunca

It seems today that the #EU line advising preparation of elections in parallel and as if there was no #AfghanPeaceProcess was not unwise. Elections become more necessary by the hour. #afghanelections https://t.co/3vEgy6KiLV — Roland Kobia (@RolandKobia) 8 de septiembre de 2019

El presidente de Estados Unidos Donald Trump , ha anunciado este domingo que, después de que el grupo insurgente haya admitido estar detrás de un, informa Europa Press."Sin que casi nadie lo supiera,en Camp David. Después de que admitiesen que estaban detrás del ataque en Kabul que mató a uno de nuestros grandes soldados y a otras 11 personas, he cancelado inmediatamente la reunión y las negociaciones de paz", ha afirmado el mandatario estadounidense a través de la red social Twitter.Así no lo han conseguido, ¡sólo han empeorado la situación! Si no pueden acordar un alto el fuego durante estas importantes conversaciones de paz, e incluso han sido capaces de matar a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tengan el poder necesario para negociar un acuerdo significativo. ¿Cuántas décadas más están dispuestos a luchar?", ha añadido.El comandante del Comando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, ya advirtió el sábado de que el repunte de los ataques de los talibán en las últimas semanas no favorecía las negociaciones de paz., dijo desde Pakistán.Recientementey han perpetrado dos atentados suicidas en Kabul, uno de los cuales se cobró la vida del sargento del Ejército estadounidense Elis A. Barreto Ortiz, de 34 años y originario de Puerto Rico. Con él ya sonEl borrador de este acuerdo de paz incluía laa cambio de garantías de quey sus aliados.Los talibánen las últimas etapas del mismo, aunque. Además, han revelado que las, después de la firma del acuerdo con Estados Unidos., ha afirmado el portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, en un comunicado difundido en redes sociales. El texto destaca el buen ambiente en el que se habían desarrollado hasta ahora las negociaciones y, de hecho, manifiesta laEn cuanto alque Estados Unidos ha esgrimido como causa de la ruptura, losy han recordado a losLos talibán han subrayado la, que reivindican como la misma que se planteó hace 18 años cuando empezó la guerra: la retirada de las tropas extranjeras a cambio de la paz. "Seguimos en esa misma posición y esperamos que Estados Unidos vuelva a ella", ha explicado el portavoz talibán., ha remachado.El presidente de Afganistán,, tras la decisión de su homólogo norteamericano, Donald Trump, de poner fin a los contactos exploratorios con los talibán,El palacio presidencial ha difundido un comunicado en el que, al tiempo que reitera su compromiso de trabajar con ellos para "llevar una paz estable" a Afganistán. "Siempre hemos enfatizado que unadirecto con el Gobierno afgano", ha dicho Ghani, según informa la televisión local Tolo News.Además, el mandatario afgano ha incidido en la importancia de "y fuerte tras las próximas elecciones presidenciales para poder seguir adelante con el proceso de paz".El, ha considerado este domingo que lasque están previstas para el próximo 28 de septiembre en el paístras la ruptura de las conversaciones de paz. "Parece que hoy el consejo de la UE de avanzar en paralelo con los preparativos electorales como si no hubiera un proceso de paz no era equivocado. Las elecciones son más necesarias cada hora", ha escrito Kobia en Twitter.Estados Unidos y los talibán negociaban desde hacía meses, ayudados por Qatar, con miras a lograr un, con el que se habían negado a hablar por considerar que es una mera "marioneta" de Washington.