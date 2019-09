La UE no reconocerá la anexión unilateral del Valle del Jordán por Israel

Publicada el 13/09/2019 a las 13:37 Actualizada el 13/09/2019 a las 13:38

La Unión Europea no reconocerádel Valle del Jordán por parte de Israel, ha avisado el servicio diplomático europeo en respuesta al plan anunciado esta semana por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu para hacerse con el control de la zona fronteriza con Jordania ubicada en la Cisjordania ocupada si gana las elecciones del 17 de septiembre."La UE no reconocerá ningún cambio a las fronteras anteriores a las de 1967, incluido respecto a Jerusalén, salvo aquellos", ha subrayado en rueda de prensa la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, tras el plan anunciado por Netanyahu.La portavoz ha recalcado que esta posición ha sido reafirmada por los Veintiocho en "numerosas" ocasiones, al tiempo que ha vuelto a denunciar lade asentamientos judíos del Gobierno israelí, que mina la viabilidad de una solución de dos Estados y una paz duradera en la región."La política de construcción y ampliación de asentamientos, incluido en Jerusalén Este, es", ha recordado la portavoz. "Su continuidad y las acciones tomadas en este contexto, minan la viabilidad de una solución de dos Estados y las perspectivas de una paz duradera", ha denunciado.La portavoz no ha aclarado si la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha mantenido o prevé contactos directos con Netanyahu para trasladarle la posición europea sobre su polémico plan y tampoco se ha pronunciado sobre si el bloque contemplaría"Seguimos trasladando este mensaje. Hemos reaccionado y seguiremos reaccionando", se ha limitado a asegurar.