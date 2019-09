Los desastres naturales provocan casi el doble de desplazados que los conflictos armados durante la primera mitad de 2019

Publicada el 13/09/2019 a las 12:37 Actualizada el 13/09/2019 a las 12:38

Desastres naturales

se han visto desplazadas como consecuencia de conflictos y desastres naturales en los primeros seis meses de 2019, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).Del total,, principalmente en África y Oriente Próximo, ha indicado el IDMC en su último informe. Muchos de estos desplazamientos se han dado en el marco de acuerdos de paz fallidos y altos al fuego que no se han respetado en Siria, Libia, Yemen y Afganistán. Trípoli, la capital de Libia, ha vivido los episodios más violentos desde el inicio de la guerra civil.El aumento de la inestabilidad en la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía y Nigeria también han desplazado a grandes cantidades de personas. La tasa de criminalidad en el norte de Nigeria y los conflictos entre ganaderos y agricultores en el cinturón medio del país han afectado a, de acuerdo a la investigación del IDMC.Los, están llevando a un volumen de desplazamientos en África Occidental sin precedentes. "Estos datos son alarmantes, especialmente porque son solo de la primera mitad del año", ha advertido la directora del IDMC, Alexandra Bilak. "Las causas de los conflictos y la igualdad no se están combatiendo y los desplazamientos están creando patrones cíclicos de vulnerabilidad y crisis", ha añadido.Por otra parte,en el mundo se encuentran desplazados en sus países debido a desastres naturales. El hecho de que la gran mayoría de ellos se hayan debido a tormentas e inundaciones sugiere, según las predicciones del IDMC, que los desplazamientos masivos a causa de condiciones meteorológicas extremas se está convirtiendo en la norma.El ciclón Fanny causó millones de desplazamientos en India y Bangladesh, mientras que el ciclón Idai arrasó en Malaui, Madagascar, Zimbabue y Mozambique, donde miles de personas no han podido regresar todavía a sus hogares. Las inundaciones en Irán afectaron al 90% del país y este fenómeno también ha causado desplazamientos en países como Bolivia, Filipinas y Etiopía.Observando los datos de otros años se puede advertir una mayoría de desplazamientos en la segunda mitad de cada año, por lo que el IDMC estima que los nuevos desplazamientos por catástrofes naturales se, llegando a los. En tal caso, este sería uno de los peores años que se recuerdan para este tipo de desplazamientos, ha indicado el organismo."La comunidad internacionala los desplazados internos", ha declarado Bilak. "Debemos apoyar a los gobiernos nacionales en sus esfuerzos para proteger y asistir a los desplazados internos, invertir en desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático", ha explicado. "Solo de esta manera podremos reducir los traumas y la pobreza que sufren muchos millones de personas al año e invertir las tendencias de las que se habla en este informe", ha puntualizado.