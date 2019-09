El precio del crudo se dispara un 10% tras el ataque contra dos instalaciones de Aramco en Arabia Saudí

Publicada el 16/09/2019 a las 09:05 Actualizada el 16/09/2019 a las 11:10

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2019

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2019

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2019

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba unen las primeras operaciones de este lunes,, después del ataque contra dos instalaciones de la petrolera saudí Aramco este fin de semana, que ha provocado una caída del 5% en el suministro mundial de crudo.Por su parte, el precio del barril Texas, de referencia en Estados Unidos, subía, hasta losRiad informó el sábado de ataques contra dos instalaciones de la petrolera estatal Aramco con un total de diez drones, aunque sin causar daños personales. Una de las instalaciones atacadas se encuentra en Abqaiq, cerca de Damman, en la Provincia Oriental, mientras que la otra se encuentra en el yacimiento petrolero de Hijrat Jurais.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , autorizó este domingo lade la Reserva Estratégica de Estados Unidos en una cantidad que está por determinar para estabilizar el mercado mundial de crudo tras este ataque."Como consecuencia del ataque a Arabia Saudí, que puede tener un impacto en los precios del petróleo, he autorizado la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad por determinar pero suficiente para mantener los", ha indicado Trump en su cuenta de Twitter."También he informado a todas las agencias parade los oleoductos que se encuentran actualmente en proceso de obtener permisos en Texas y en otros estados", ha añadido.En relación con la autoría del ataque, del que Washington, el magnate neoyorquino ha manifestado que "hay motivos para creer que sabemos quién es el responsable"."El suministro de petróleo saudí ha sido atacado. (...) Estamos esperando a que se verifique y a ver qué dice Arabia Saudí, quién cree que está detrás de este ataque y bajo qué", ha sostenido Trump, que ha destacado que se trata de "mucho petróleo".La Reserva Estratégica de Petróleo, administrada por el Departamento de Energía, se encuentra en la costas de Texas y Louisiana y contiene actualmente cerca de. El ex secretario de Estado Henry Kissinger impulsó la creación del SPR en 1975, tras el embargo árabe de petróleo que elevó los precios del combustible y dañó la economía de Estados Unidos.Según la legislación estadounidense, el presidente puede pedir unadel SPR en caso de que el país se enfrente a una interrupción del suministro que pueda amenazar la economía. Esta reserva se ha utilizado con ese fin en tres ocasiones, la última de ellas en 2011 en Libia.El Secretario de Energía, Rick Perry, ha ordenado a su departamento trabajar en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner en marcha unapara abastecer los mercados mundiales de petróleo.Por su parte, el Gobierno de Corea del Sur ha dicho este lunes que estudiará liberarsi la situación en materia de importación de petróleo empeora como consecuencia de los ataques que ha sufrido Arabia Saudí este fin de semana.