Un político de AfD corta una entrevista por un vídeo en el que sus parlamentarios no pueden diferenciar sus palabras de las de Hitler

Un miembro del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania (AfD) cortó el domingo una entrevista después de que el periodista le mostrara unas imágenes en el que otros integrantes de la formación sonsus comentarios del libro Mi Lucha, escrito por Adolf Hitler Durante la entrevista, emitida por la cadena de televisión ZDF, Bjoern Hoecke, candidato de la AfD en las elecciones en el estado de Turingia, defiende su retórica, que ha generado críticas en el pasado por suHoecke ha provocado críticas en el pasado al sugerir que Alemania deberíapor su pasado nazi, además de por su uso de palabras asociadas con la Alemania nazi, incluidas lebensraum (espacio vital) y entartet (degenerado)."Una vez ha llegado el punto de inflexión, los alemanes no deben hacer las cosas a medias. Entonces los escombros de la modernidad serán retirados", fue la frase de ZDF presentada a miembros de la AfD junto a la pregunta ''.Los parlamentarios del partido quedaron boquiabiertos con la pregunta y uno de ellos, Jens Maier, responde: "Si tuviera que decir, diría que es de". Por su parte, Kay Gottschalk dicesi es del libro de Hitler o una frase de Hoecke.Asimismo, muchos de ellos resaltaron que nunca habían leído Mi Lucha, en el que Hitler establece las bases de sus planes futuros para Alemania. Hoecke, un antiguo profesor de Historia, defendió su frase como "poética" y recalcó la importancia de laPosteriormente, y tras diez minutos de entrevista, el portavoz de Hoecke afirmó fuera de cámara que la entrevista debía ser"Diría que rehagamos esto (la entrevista). Esto no está bien. No está bien. Ha planteado a Hoecke unas preguntas que han hecho que se ponga muy pasional. No creo que esas emociones deban ser", argumentó.Ante esta situación, el periodista de la ZDF se negó a, llevada a cabo el miércoles en Erfurt, capital del estado de Turingia. La cadena ha publicado la entrevista en vídeo, así como una transcripción.En respuesta, Hoecke y su portavoz han manifestado que esperaban que la entrevista se centrara más en lade cara a las elecciones en Turingia, que se celebrarán el 27 de octubre.