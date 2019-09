Francia dice que no ve "muy creíble" que los huthis atacaran las refinerías saudíes

Publicada el 19/09/2019 a las 12:28 Actualizada el 19/09/2019 a las 12:29

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha dicho este jueves que no ve "muy creíble" que los rebeldes yemeníes huthis sean loslanzados contra refinerías saudíes el 14 de septiembre."Los rebeldes de Yemen han anunciado que han lanzado este ataque. Eso", ha asegurado el jefe de la diplomacia gala, en declaraciones a la cadena de televisión francesa C News."Hay una investigación internacional. Vamos a esperar por sus resultados. No tengo unaantes de los resultados", ha afirmado Le Drian, para después explicar la investigación sobre los ataques a refinerías saudíes se completará rápidamente.Tanto Estados Unidos como Arabia Saudí han culpado ade estar detrás de los ataques lanzados el 14 de septiembre contra refinerías saudíes, que provocaron una suspensión parcial del suministro de petróleo saudí. Irán, que apoya a los rebeldes huthis, ha negado cualquier implicación en los ataques aéreos.