Publicada el 22/09/2019 a las 16:34 Actualizada el 22/09/2019 a las 17:32

Este sábado se han producido graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad egipcias y los manifestantes concentrados en la ciudad de Suez por segundo día consecutivo parasegún informa Europa Press. Los agentescontra los cientos de participantes en la protesta, un síntoma del malestar popular que no es muy habitual en Egipto desde que Al Sisi llegó al poder tras un golpe de Estado contra el presidente islamista democráticamente electo Mohamed Morsi, informa el diario británico The Guardian."¡Vaya! Cánticos esta noche en Suez: 'no hay más que un Dios y Al Sisi es el enemigo de Dios'", ha publicado en Twitter el analista político Amr Jalifa. Mientras, en la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, epicentro de las protestas que en 2011 propiciaron latras décadas en el poder, la Policía ha desplegado un importante dispositivo de seguridad para evitar protestas como las del viernes.El viernes cientos de egipcioscoreando consignas como "Al Sisi, márchate" y pidiendo la "caída del régimen", retomando la emblemática consigna de la Primavera Árabe: "El pueblo quiere que caiga el régimen". Durante la actuación policial hubo numerosas detenciones.El descontento por la subida de los precios de los productos básicos y los recortes impuestos en un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían ser la causa de este nuevo brote de las movilizaciones populares. Casi uno de cada tres egipcios, con menos de 1,40 dólares al día, según datos oficiales publicados en julio.Las protestas estarían convocadas a través de redes sociales por, un contratista egipcio huido a España que ha denunciado derroche, corrupción e impagos de las autoridades por obras realizadas por su empresa. Alí ha publicado un vídeo convocando una "marcha de un millón de hombres" para el próximo viernes en las plazas principales de todas las ciudades del país. "Esta es una revolución popular (...). Tenemos que unirnos como uno solo (...) y organizarnos para ir a las plazas principales", ha indicado en su mensaje, publicado en Facebook.Ante las acusaciones, el propio Al Sisi tuvo que salir hace una semana al pasdo de las mismas para negarlas y asegurar que". Ello no ha evitado que el viernes los manifestantes salieran a las calles de El Cairo aprovechando el derbi local entre los equipos de Al Ahli y Zamalek y las imágenes y vídeos de las protestas en la capital y en ciudades como Alejandría, Al Mahalla, Damietta, Mansura y Suez en seguida se difundieron por redes sociales.El Gobierno, que ha encarcelado a numerosos disidentes tras ilegalizar a los Hermanos Musulmanes, el partido de Mursi, emitió el sábado por la noche una nota dirigida a los medios acreditados en el país adviertiendo a los periodistas que "no deben exagerar" en sus informaciones