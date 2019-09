Estados Unidos encubrió una prueba de una bomba nuclear de Israel en 1979

Publicada el 22/09/2019 a las 17:25 Actualizada el 22/09/2019 a las 17:53

La Administración del presidente estadounidense Jimmy Carter encubrió larealizada por Israel en las Islas del Príncipe Eduardo, situadas entre Sudáfrica y la Antártida, el 22 de septiembre de 1979. El doble destello de la explosión de la bomba de hidrógeno fue detectado por un satélite estadounidense, pero Washington descartó entonces oficialmente que se tratara de un ensayo nuclear, según informa Europa Press.El objetivo era evitar perjudicar el recientey también las opciones de reelección en las inminentes elecciones presidenciales estadounidenses, según un informe de la revista Foreign Policy.Coincidiendo con el 40º aniversario del conocido como Incidente Vela, la revista ha reunido a científicos, académicos, antiguos cargos del Gobierno y expertos nucleares para analizar los documentos y datos desclasificados. Entre ellos está el diario de Carter, en el que señala que "hay indicios de unaen la región de Sudáfrica: puede ser Sudáfrica, Israel utilizando un barco o nada".De haber reconocido que era un ensayo israelí, la Ley de Control de Exportación de Armas hubiera obligado a Carter aal tratarse de un país no autorizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear.La postura oficial de Washington fue refrendada por una comisión con ocho científicos para examinar los datos que en mayo de 1980 informó de que "nuestra conclusión colectiva es que la señal del 22 de septiembre probablementeSin embargo, Carter sabía la verdad y en su diario escribió el 27 de febrero de 1980 que "nuestros científicos tienen cada vez mayor certeza de que losen el océano cerca del extremo sur de África". "La Administración Carter tenía tanto miedo a aplicar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos contra Israel que hizo lo que pudo parade la detección de este ensayo", señalaLos gobiernos posteriores, demócratas o republicanos, mantuvieron esta política y aún hoy la Administración sigue sosteniendo que nEl arsenal nuclear israelí fue todo un misterio hasta que el científicoen una entrevista publicada por el periódico británico The Sunday Times en 1986. Entonces fue apresado por el Mossad en Roma y condenado a 18 años de prisión. Aún tras su excarcelación sus movimientos están muy vigilados pese a las protestas de grupos de defensa de los Derechos Humanos.