Publicada el 23/09/2019 a las 09:22 Actualizada el 23/09/2019 a las 09:23

La organización Oxfam ha advertido este lunes de que las personas más pobres del mundo reciben(alrededor de 2,72 euros) al año, es decir menos de un céntimo al día, para hacer frente a la crisis climática.En su informe ¿Quién paga el precio?, la organización ha destacado que la población de Mozambique y el Cuerdo de África asumen undebido a los desastres climáticos, de los que Oxfam asegura que "apenas son responsables"."Los países ricos sobreestiman el volumen de fondos que destinan a la, y estos compromisos de financiación se caracterizan además por su capacidad", ha afirmado.Según Oxfam, los 48 países menos desarrollados del mundo recibenal año para la adaptación al cambio climático.La organización ha denunciado que en Mozambique y el Cuerno de África millones de personas sufren ya las consecuencias decomo consecuencia de los ciclones."Los gobiernos de los países ricos están incumpliendo su compromiso de ayudar a los países pobres a adaptarse a los efectos de la crisis climática. Las naciones más pobres y endeudadas del planeta apenas han contribuido a, pero están teniendo que asumir costes", ha indicado la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima."Para evitar una espiral de crisis humanitarias cada vez más frecuentes, tenemos que aumentar la financiación para la adaptación que llega a manos de las comunidades más pobres. Esto debería ser en forma dey no como préstamos que deben devolverse", ha aseverado.La organización ha advertido además que en el Cuerno de África la seguía ha provocado en el último año queen Somalia, Etiopía y Kenia dependan de la ayuda humanitaria. También ha recalcado que en Mozambiquenecesitan asistencia debido a los ciclones."Millones de somalíes, especialmente mujeres, niñas y niños, se están enfrentando a lay de ver cómo sus medios de vida van quedando diezmados porque, por tercera vez, no ha llovido durante la estación de lluvias", ha lamentado Halima Adan, directora adjunta de la organización socia de Oxfam Save Somali Women and Children."Esta, que empezó justo después de la sequía de 2017, está dificultando aún más los esfuerzos de las comunidades afectadas por recuperarse", ha añadido.Por ello, la organización ha llamado a los países ricos a ser "ambiciosos en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero" y les ha instado a garantizar a los países menos desarrollados que reciban una