La presidenta del Congreso en EEUU, a punto de iniciar el 'impeachment' contra Trump

Publicada el 24/09/2019 a las 21:17 Actualizada el 24/09/2019 a las 22:02

La presidenta del Congreso en EE.UU, Nancy Pelosi, anunciaría este martes elcontra Trump tras reunirse con importantes figuras del pártido democrata, según afirman diversos medios estadounidenses.La iniciativa se ha visto impulsada estos días tras conocerse que el presidente Donald Trump mantuvo una polemica llamada con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el cual el dirigente estadounidense habría solicitado que se"Si ese fuese el caso, en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un Gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos,, ha declarado Pelosi al ser preguntada sobre el impeachment en el marco del The Atlantic Festival, evento sobre política que se celebra en estos días en Washington.Donald Trump ha anunciado este martes que ha autorizado la publicación del contenido de su conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, ante las críticas por sus supuestas presiones a Kiev para que investigara las actuaciones de su potencial rival demócrata Joe Biden. "Estoy en estos momentos en Naciones Unidas representando a nuestro país, perode la transcripción completa, totalmente desclasificada y sin redactar de mi conversación telefónica con el presidente Zelenski de Ucrania", ha dicho.En una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, Trump ha sostenido que "p". "No hubo presiones y, al contrario que Joe Biden y su hijo, no hubo 'quid pro quo'", ha subrayado.