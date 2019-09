Trump exige reunirse con su delator y amenaza con "grandes consecuencias" por espiarle

Publicada el 30/09/2019 a las 09:15 Actualizada el 30/09/2019 a las 09:16

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de septiembre de 2019

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de septiembre de 2019

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de septiembre de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado que tienecon el denunciante anónimo que presentó una queja a nivel interno por su polémica llamada al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, al tiempo que ha advertido de que habrá "grandes consecuencias" por la actuación de ese denunciante anónimo y de las fuentes que le informaron."Como cualquier estadounidense, merezco reunirme con mi acusador, especialmente este acusador, este llamado delator, que presentó una conversación perfecta con un líder extranjero de una manera", ha afirmado el mandatario estadounidense, en una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter a última hora del domingo.A continuación, Trump ha cargado contra el congresista demócrata Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al que ha acusado de "inventarse" lo que dijo el presidente estadounidense en la conversación con Zelenski"Sus mentiras se hicieron quizá de la maneraque se haya visto nunca antes en la gran Cámara (de Representantes). Él escribió y leyó cosas terribles y entonces dijo que salían de la boca del presidente de Estados Unidos. Quiero que Schiff sea interrogado al más alto nivel", ha asegurado Trump.El presidente estadounidense ha dicho que también quiere reunirse con "la persona que ilegalmente le dio la información" al denunciante anónimo, una información que. "¿Estaba esta persona espiando al presidente de Estados Unidos? ¡Habrá grandes consecuencias!", ha concluido.Trump se ha pronunciado así en torno a la polémica derivada de la denuncia presentada por un funcionario gubernamental por su polémica llamada telefónica del 25 de julio al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, una conversación en la que el inquilino de la Casa Blanca pidió que le hicieray emplazó al ucraniano a poner a la Fiscalía General ucraniana a investigar al hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden.