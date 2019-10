El presidente del Congreso de Perú rechaza asumir la Presidencia interina al carecer del apoyo de las Fuerzas Armadas

Publicada el 02/10/2019 a las 09:38 Actualizada el 02/10/2019 a las 09:39

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, ha rechazadoa Mercedes Aráoz tras su dimisión como vicepresidenta del país – por consiguiente, también como presidenta en funciones– y ha asegurado que no asumirá el relevo en la "Presidencia interina" porque no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, según informa Europa Press.Aráoz "ha renunciado pero el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que", ha afirmado Olaechea, en una entrevista con CNN en Español El mensaje de Olaechea llega en el marco de la grave crisis política que vive Perú desde que el lunes el presidente del país, Martín Vizcarra, decidió la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas pero la cámara legislativa hizo caso omiso a su instrucción y aprobó lade Vizcarra y que la jefatura del Estado la asumiera de manera provisional Mercedes Aráoz, que este martes decidió presentar su renuncia.Olaechea ha dicho que el Congreso va a seguir buscando un "equilibrio de poderes" con Vizcarra y ha alertado de que se está generando "una posibilidad de que el país entre en un esquema deque todos" quieren evitar, según informa el diario El Comercio Aráoz tomó posesión del cargo de presidenta interina de la república de Perú en el Congreso después de que Vizcarra hubiera decretado la disolución de la cámara legislativa. Horas después del desencuentro entre las instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía subrayaron en un comunicado sucomo presidente del país, rechazando por tanto el pronunciamiento de los diputados. Un día después de su toma de posesión, Aráoz anunció el martes su renuncia como vicepresidenta y como presidenta interina.Ante la pregunta de si estaría dispuesto a asumir la Presidencia interina de Perú tras la renuncia de Aráoz, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú ha dejado claro queporque no tiene el respaldo de los militares."Es iluso pensar que quien no tiene elpuede gobernar, pero lo que nosotros pretendemos como Congreso de la República es regresar al equilibrio de poderes que nunca se debió romper", ha dicho, en la entrevista con CNN en Español.Olaechea ha admitido, además, que al no permitir las fuerzas de seguridad que entren en el Congreso los parlamentarios, la cámara legislativa se ha quedado sin poder conformar el pleno, por lo que no podría adoptar. Vizcarra dio orden el lunes a las fuerzas de seguridad para que solo permitieran el acceso de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, el órgano de gobierno parlamentario que funciona tras la disolución del Parlamento y hasta la toma de posesión de los nuevos diputados.Olaechea ha dicho que el poder legislativo se ha reducido a un, la Comisión Permanente, por "posición de fuerza del Ejecutivo" y ha abogado por que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la crisis política que comenzó el lunes."La OEA plantea que el Congreso y el Ejecutivo nos pongamos ante un tercero, que es el Tribunal Constitucional, y que sea este quien dirima una contienda competencial, una contienda de", ha explicado.