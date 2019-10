Publicada el 02/10/2019 a las 12:46 Actualizada el 02/10/2019 a las 13:34

El 2 de octubre de 2018, el periodista Yamal Jashogi fue asesinado en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, un crimen quesigue sin haber derivado en. Tampoco se han hallado aún los, crítico con el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán.El periodista, que colaboraba como columnista para The Washington Post, acudió al edificio para solicitar unos papeles de divorcio para poder casarse con su entonces pareja sentimental, Hatice Cengiz, quien se quedó esperando fuera de las instalaciones. Fue la que dio la voz de alarma cuando elsin que Jashogi hubiera salido.Cengiz se puso entonces en contacto con Yasin Aktay, amigo de Jashogi y una persona con contactos con las altas esferas turcas, que alertó de la situación a la Presidencia. Tras ello se inició unentre Ankara y Riad, que dieron versiones diferentes de la situación.Así, las autoridades saudíes sostuvieron en un primer momento que Jashogi había salido del edificio, mientras que días después apuntaron a una pelea que se saldó con la muerte del periodista cuando intentaban persuadirle para que regresara al país, si bien posteriormente Riad reconoció de una operación llevada a cabo porperoA raíz de ello, las autoridades turcas abrieron una investigación que, a fecha de hoy, no ha permitido localizar, mientras que Arabia Saudí ha imputado a más de una decena de personas, sin que por ahora se hayan anunciadoLa situación empezó a volverse insostenible cuando Ankara empezó a filtrar información obtenida por sus servicios de Inteligencia y que apuntaba a una operación bien coordinada y que habría recibido instrucciones desde los, con algunas voces apuntando a Bin Salmán, cuya imagen internacional de líder aperturista quedó golpeada.De hecho, desde Estados Unidos --uno de los principales aliados de Riad-- se alzaron críticas contra la monarquía saudí por lo sucedido, si bien el presidente, Donald Trump , fue rebajando el tono, sin que los lazos hayan quedado lastrados deSin embargo, la presión sobre Bin Salmán no se ha disipado y la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, indicó en junio tras su investigación que las pruebas sugieren que ely otrosson responsables del asesinato.El propio Bin Salmán ha reconocido en los últimos días su "responsabilidad" en el asesinato porque el crimen sucedió bajo su "supervisión", si bien ha negadoDe hecho, Salá Jashogi, hijo del periodista, ha acusado en la víspera del aniversario del asesinato de su padre a los "enemigos" de Riad depara cargar contra las autoridades del país árabe."Ha pasado un año desde el fallecimiento de mi padre, un periodo durante el que adversarios y enemigos de la patria han explotado la causa de mi padre para socavar a", dijo, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.Las principales acusaciones contra la cúpula saudí derivan de unade los servicios de Inteligencia turcos en las que se escuchan las conversaciones entre los agentes saudíes e incluso el momento del asesinato.Entre las principales figuras que participaron de alguna forma en el crimen figuran personas muy cercanas a Bin Salmán, incluido, príncipe de la familia real saudí y uno de los principales colaboradores del heredero al trono.La Fiscalía saudí acusó a Al Qahtani de haber coordinado la operación con el 'número dos' de los servicios secretos, Ahmed al Asiri, quien presuntamente ordenó la repatriación de Jashogi.Fuentes de los servicios secretos de la región citadas por la agencia Reuters aseguraron que Al Qahtani fue quien supervisó eldel periodista dando órdenes a través de Skype a un equipo de agentes desplazado a Estambul.Al Qahtani ya había sido acusado de estar detrás de laen el país árabe, incluidas mujeres que participaron en campañas para conducir antes de que ello fuera legalizado en 2018, mientras que el propio Jashogi le acusó de tener una "lista negra" en nombre de Bin Salmán.En dichas grabaciones, a las que tuvieron acceso Callamard y otros miembros de su equipo, se escucha a los agentes. "Están esperando sabiendo que ese hombre va a entrar y va a ser asesinado y desmembrado", ha dicho la británica Helena Kennedy, una de las integrantes de la comisión de Callamard."No tengo ninguna duda de que esta fue una operación seria, muy organizada, que llegaba. No es una operación extravagante o de disidentes", ha añadido, en declaraciones concedidas en los últimos días a la cadena de televisión británica BBC.En este sentido, Callamard afirmó en febrero que el periodista saudí fue "víctima de un asesinato brutal y premeditado, planificado y perpetrado por". "La operación fue llevada a cabo por funcionarios del Estado que actuaban en sus capacidades oficiales", dijo Callamard a la BBC. "Dos de ellos tenían", agregó.Asimismo, está en el foco de las críticas que entre los agentes desplazados al consulado antes del asesinato de Jashogi figurara el, una de las figuras clave en el caso y en las propias grabaciones.Jashogi, nacido en 1958 en la ciudad de Medina, fue redactor jefe de la cadena de televisión Al Arab y trabajó como director del diario saudí Al Watan en dos etapas --2003 y 2007-2010--, que adoptó untras su llegada al cargo.El periodista, crítico con Bin Salmán y la, fue previamente una persona muy cercana al establishment saudí durante el reinado de Abdulá bin Abdulaziz Al Saud.Asimismo, conoció al fallecido líder de la organización terrorista Al Qaeda Usama bin Laden, llegando a apoyar laen Afganistán y aen varias ocasiones, si bien condenó los atentados del grupo, incluido el 11-S.En este sentido, en 1997 se mostró en una entrevista a la CNNde ver que Bin Laden "viró hacia el radicalismo de la forma en la que lo hizo". Jashogi dijo tras la muerte del líder terrorista en 2011 que Bin Laden "fue bello y valiente en los bonitos días en Afganistán, antes de rendirse ante el odio y la pasión".Las entrevistas que hizo a Bin Laden en Tora Bora y Sudán le hicieron ascender en el mundo periodístico saudí, cuya prensa estáPosteriormente, Jashogi llegó a ocupar el cargo dey realizó viajes con el rey Abdulá, al tiempo que mantuvo relaciones estrechas con Turki al Faisal, quien fuera jefe de los servicios de Inteligencia entre 1979 y 2001.Jashogi volvió a dirigir el diario gubernamental Al Watan en 2007, pero fue despedido en 2010 por sus, al tiempo que expresó sus críticas a Riad por su postura contraria a la llamada "Primavera Árabe".Finalmente, las discrepancias fueron en aumento tras la llegada de Salmán al trono y el nombramiento de Bin Salmán como príncipe heredero, lo que llevó al periodista a marchar en 2017 a unen Estados Unidos, desde donde mantuvo sus críticas contra la monarquía saudí.