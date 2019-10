Publicada el 04/10/2019 a las 20:03 Actualizada el 04/10/2019 a las 20:40

Jornada de disturbios

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha asegurado este viernes que está dispuesto a dialogar con los sectores que se han manifestado contra la reforma económica del Gobierno , si bien ha subrayado que la medida que ha suscitado las protestas, la retirada del subsidio al combustible,"Conversar, claro que sí", ha dicho Moreno en una rueda de prensa celebrada en Guayaquil y a la que ha tenido acceso Europa Press, enfatizando que "el diálogo es política del Gobierno". Incluso se ha mostradoun poco el efecto (de la retirada de las ayudas públicas) en algunos sectores", según informan los medios ecuatorianos.No obstante, ha matizado que, que quiere sacar el país adelante", vetando expresamente a "los que se han enriquecido indebidamente" y "aquellos que violen la Constitución y los derechos que tienen todas las personas". "Agredir a la gente son hechos delictivos que deben tener la sanción respectiva", ha subrayado.Igualmente, ha aclarado que no dará marcha atrás por considerar que el subsidio al diésel y a la gasolinaapuntando en este sentido que se han dedicado 60.000 millones de dólares a este fin, un dinero que "ahora será destinado exclusivamente para atender temas de seguridad, salud y educación". "Bajo ninguna circunstancia cambiaremos la medida. No lo haré. Que quede claro. Se eliminó el subsidio y de aquí en adelante construiremos un Ecuador que todos queremos", ha proclamado.Además, se ha referido alGuillermo Lasso (Movimiento CREO), que ha culpado de los altercados a "grupos anarquistas" y ha apoyado las "tardías" medidas económicas del Gobierno, y Jaime Nebot (Partido Social Cristiano, PSC), que, en cambio, se ha alineado con los manifestantes."No se cuanto tiempo demore, si corto, mediano o largo plazo, peroy me alegro y deseo que en algún momento así sea, porque en el momento en que ellos tomen las riendas de un país que lo dejamos reinstitucionalizado, reestructurado y eliminadas todos los problemas económicos (...), en ese momento ellos podrán aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país", ha indicado Moreno.El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa ha acusado este viernes a su sucesor, Lenín Moreno, de la, en alusión a la jornada de protestas que se vivió el jueves contra la reforma económica del Gobierno y que obligó al mandatario a declarar el estado de excepción.Correa ha defendido que "Ecuador tiene", mencionando en concreto los artículos 130.2 y 148 de la Carta Magna. El primero permite cesar al presidente en caso de "grave crisis política y conmoción interna", lo cual obliga a convocar elecciones, y el segundo habla de la facultad presidencial de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas por la misma razón. "¡Que se vayan todos! Llamen a elecciones", ha instado.Para Correa, la decisión de Moreno de declarar el estado de excepción, que implica la restricción de derechos y libertades fundamentales, "demuestra la crisis moral que vive la patria por culpa del peor Gobierno de la historia". "A Moreno, más aún por su traición,", ha aseverado.A modo de prueba, ha destacado que el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que rivalizó con Moreno en los comicios de 2017, ha tenido que "defenderlo". "¿No fue acaso él quien quiso incendiar el país argumentado fraude cuando fue derrotado?", ha planteado.Así las cosas, el líder izquierdista ha hecho un llamamiento a los ecuatorianos "a". "¡Qué nos pasa!", ha remachado en su cuenta oficial de Twitter.Moreno fue eldurante la mayor parte de sus diez años de Gobierno. Le apoyó como su heredero político, si bien una vez que el otrora número dos ascendió a la Presidencia se distanciaron hasta reconocerse como enemigos por las investigaciones de las nuevas autoridades sobre supuestas corruptelas del ex presidente y su entorno.Ecuador vivió el jueves los peores disturbios en años con manifestantes encapuchados lanzando piedras y otros objetos contundentes a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos. El Ministerio de Interior ha informado este viernes de quey 28 agentes resultaron heridos.La causa de las protestas es una reforma económica que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios y que forma parte de los ajustes exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En respuesta, el presidente ecuatoriano, que estará vigente 60 días durante los cuales se restringirán algunos derechos y libertades fundamentales.Este viernes, los transportistas –promotores de las protestas– han mantenido la huelga, por lo que las Fuerzas Armadas han asumido la tarea dehasta que la situación se normalice.