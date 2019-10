Publicada el 06/10/2019 a las 20:00 Actualizada el 06/10/2019 a las 22:08

Baja participación

Dos sondeos a pie de urna publicados sitúande las elecciones celebradas este domingo eny muy cerca de hacerse con la mayoría absoluta, aunque en ambos casos necesitaría del apoyo de un socio para gobernar, según informa Europa Press. El país vecino decidía en estos comicios si reeditaba la alianza de izquierdas, la conocida como gerigonça, si exploraba otras vías de Gobierno o si adoptaba la vía española del bloqueo.El estudio de TSF/TVI/JN elaborado por Pitagórica pronostica entre un 34,5 y un 38,5 % de votos para el PS, lo que supondren la Asamblea de la República.Este resultado: Bloque de Izquierdas (7,7-11,7 % y 20-25 diputados), los ecocomunistas de la Coalición Democrática Unitaria (CDU: 6-8 % y 10-14 diputados) e incluso con los ecologistas de Personas-Animales-Naturaleza (PAN: 2,7-4,7 % y entre 4 y 6 escaños).La segunda fuerza sería el(24,5-28,6 % y 68-78 diputados), mientras que else hunde hasta el 2,9-4,9 % y entre 3 y 7 diputados. Al borde del mínimo necesario para entrar en el Parlamento estánEl estudio de la Universidad Católica para la pública RTP apunta a que el PS logrará entre 104 y 112 escaños. El PSD se queda cerca de su peor resultado histórico con entre 74 y 82 diputados y el CDS-PP se sitúa entre 4 y 6 escaños.Pero, sin duda, una de las grandes protagonistas de la jornada es la abstención. La participación en las elecciones generales ha alcanzaba a las 16.00 horas el, lo que suponía una clara caída de casi seis puntos porcentuales con respecto a las últimas elecciones, celebradas en 2015 (44,3 %). El, cuando ascendió hasta el 44,4 %, muy lejos de las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1975 (8,3 %) o el 16,4 %de las primeras elecciones legislativas, en 1976.Según las primeras proyecciones hechas por la Universidad Católica para RTP y que recoge el periódico portugués Público indican que la. Las proyecciones de ICS/ISCTE para SIC/Expresso apuntan a una cifra más alta:El actual primer ministro y líder del Partido Socialista de Portugal, António Costa, ha reconocido quey ha subrayado la necesidad de "estabilidad" política. Costa ha realizado estas declaraciones a su llegada al Hotel Altis de Lisboa, donde la dirección del PS esperará a los resultados de esta noche electoral. Hasta ahora se ha confirmado que la abstención es la gran protagonista.Para Costa, lo importante es que "sea cual sea el resultado", haya "estabilidad" política en los próximos cuatro años ante el "cuadro de incertidumbres" internacionales. Además, ha subrayado que espera que el PS sea "la mayor fuerza electoral" portuguesa, aunque ha advertido que "no vale la pena estar muy ansiosos". Ante la pregunta de si tiene a mano el teléfono de los líderes del, fuerzas que apuntalaron su último Gobierno, Costa ha apuntado que a día de hoy está la ventaja de los móviles, en los que "la agenda siempre está a mano". En cualquier caso ha subrayado no que ha habido contactos previos con BE y PCP, "sólo con los electores".El Ministerio de Administración Interna del Gobierno portugués ha publicado el dato de participación, mientras que la Comisión Nacional Electoral ha destacado que. "Las solicitudes de esclarecimiento recibidas se enmarcan dentro de lo normar de un día pacífico de elecciones", ha afirmado un portavoz de la CNE, João Tiago Machado, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias portuguesa Lusa.