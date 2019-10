Johnson pide un esfuerzo a la UE para acercar una postura intermedia en las negociaciones sobre el 'Brexit'

Publicada el 06/10/2019 a las 12:56 Actualizada el 06/10/2019 a las 13:19

El primer ministro británico, Boris Johnson , ha pedido a la Unión Europea que dé un "salto" parapara facilitar un Brexit , como el mandatario dice haber hecho esta semana con su, informa Europa Press.Johnson había planteado a la Comisión Europea un plan con el que aspira aque incluye una nueva zona con normas comunes para permitir el tráfico de "todos los bienes" pero una ruptura con la unión aduanera. "Sí, hemos hecho concesiones, y estoy seguro de que no todos estarán contentos con eso. Pero esta es una negociación y", ha señalado Johnson."Tal y como lo veo, mis propuestas representan un salto de Reino Unido desde la isla hasta la mitad del río", según una columna de Johnson publicada en The Sun. "Para alcanzar un acuerdo de salida, laque el Parlamento británico pueda aprobar", ha añadido.La Unión Europea ha rechazado estas propuestas y, en particular las referidas a la frontera irlandesa, una de las cuestiones más espinosas de la negociación.En su columna, Johnson ha pedido a sus "amigos europeos" que se den cuenta de "la oportunidad que representan estas propuestas" y. El primer ministro ha insistido en que, pero ha vuelto a pedir al bloque que manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. "Nos vamos en 25 días. Podemos hacerlo con un acuerdo si la UE está dispuesta, pero no debe haber cabida ni para ilusiones ni malentendidos. No habrá más vacilaciones. No más demoras. El 31 de octubre vamos a ejecutar el Brexit", ha concluido.