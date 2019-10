Manifestantes indígenas irrumpen en la Asamblea Nacional de Ecuador en el marco de las protestas contra Moreno

Publicada el 08/10/2019 a las 20:09 Actualizada el 08/10/2019 a las 22:33

#ElParoNoPara



Primera noche de nuestros hermanos indígenas en #Quito, recargando fuerzas después de la llegada victoriosa a la capital, recibieron grandes muestras de apoyo y solidaridad de la ciudadanía quiteña.

Hoy arranca el sexto día de movilización #SomosConaie pic.twitter.com/SQkZMkmzRJ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 8, 2019

La OEA llama al diálogo

Estado de excepción

Manifestantes indígenas, en Quito, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno por la reforma económica.Según informa la prensa local y recoge Europa Press, los uniformados han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes, que aún así han conseguido acceder al patio y a la terraza del Parlamento.La situación podría empeorar porque los indígenas han anunciado su intención de marchar hacia el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, que está vacío, porque el Ejecutivo ha huido a Guayaquil, pero permanece custodiado por las Fuerzas Armadas.Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)como parte de la movilización que han emprendido desde distintos puntos del país para conseguir que el Gobierno de Lenín Moreno dé marcha atrás en la subida del precio del combustible, una de las medidas más polémicas de la reforma económica que ha ideado y que ha desatado una crisis política La CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador, convocó a las comunidades nativas de todo el país a marchar hacia Quito paraen la que espera reunir a 20.000 personas, según informa Europa Press., ha dicho el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, sobre el movimiento indígena, en declaraciones a la prensa a su llegada a la capital ecuatoriana, según informa el diario local El Comercio."Primera noche de nuestros hermanos en Quito, recargando fuerzas después de la llegada victoriosa a la capital, recibieron grandes muestras de apoyo y solidaridad de la ciudadanía quiteña., ha anunciado la CONAIE en Twitter.Vargas ha aprovechado para"Que me demuestren que un indígena o los dirigentes (de la CONAIE) están saqueando, que nos demuestren", ha retado.La CONAIE ya ha emitido un comunicado en el quey llama a los suyos a protestar pacíficamente, al tiempo que se ha desmarcado de "la plataforma golpista del 'correísmo'", en alusión al ex presidente Rafael Correa y sus seguidores, a los que ha acusado de "aprovecharse" de la lucha indígena.La Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado este martes su, instando a las partes a emprender un diálogo para "resolver sus diferencias por la vía pacífica" y advirtiendo en contra de "cualquier forma de interrupción" del Gobierno de Lenín Moreno."La Secretaría General de la OEA hace unpara que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto al Estado de Derecho democrático", ha dicho la oficina de Luis Almagro en un comunicado.El bloque hemisférico ha recordado queson derechos fundamentales protegidos por la normativa interamericana" que el Gobierno ecuatoriana tiene el 'deber' de garantizar. Sin embargo, ha considerado "injustificable" que "algunos actores los conviertan en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo". En este sentido, ha condenado "enérgicamente" los "actos de violencia" en Quito, mencionando en concreto el secuestro de policías y militares, los ataques a ambulancias y los saqueos.La OEA ha querido rechazar de forma específica, anticipándose a un eventual golpe de Estado. "La Secretaría General considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente", ha subrayado.Moreno denunció el lunes, en un mensaje dirigido a la nación, que el ex presidente Rafael Correa –otrora su aliado– y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro,contra su Gobierno. "Los golpistas son ellos", ha contestado Correa.El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador ya expresó el lunes "suen el país, instando igualmente "a todos los actores a mantener la calma y buscar consensos a través de un diálogo inclusivo y efectivo que permita continuar construyendo una cultura de paz en Ecuador".Además, la ONU manifestó "su disposición a acompañar a los actores en laque favorezcan a la sociedad en su conjunto". Este martes, el Gobierno ha pedido dicho acompañamiento para favorecer "el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país".Las protestas contra Moreno arrancaron el pasado jueves contra la, que forma parte del conocido ya como "paquetazo", el plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).En estos días, una persona ha muerto, decenas han resultado heridas, entre ellas una grave, y más de 500 han sido detenidas, la mayoría por "actos vandálicos", a causa de losMoreno, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo ha reducido a 30, ha trasladado el Gobierno de Quito a Guayaquil y ha suspendido las clases en todo el país.Ecuador ha amanecido este martes preparado para nuevas protestas. Instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría han enviado a sus trabajadores a casa, mientras que las autoridades municipales de Quito, Guayaquil o Pichincha han suspendido todos los actos públicos. El Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, permaneceEn plena escalada de tensión,, aunque aclarando que no anulará el decreto ejecutivo que elimina el subsidio a las gasolina y al diésel, y ha pedido la mediación de la ONU para favorecer "el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país".