Turquía lanza una ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este miércoles elcontra las milicias kurdas sirias y Estado Islámico, al tiempo que ha asegurado que se preservará la integridad del país vecino."Las Fuerzas Armadas turcas, junto con el Ejército Nacional Sirio,"contra las milicias kurdas sirias YPG, a las que Ankara considera una filial del PKK, y contra Estado Islámico en el norte de Siria, ha informado en su Twitter y recoge Europa Press."Nuestra misión es evitar la creación de un corredor terrorista en nuestra frontera sur y llevar la paz a la zona", ha sostenido el mandatario turco. La operación, ha añadido,y llevará al establecimiento de una zona segura, lo que facilitará el retorno de los refugiados sirios a sus hogares". Por otra parte, Erdogan ha asegurado que Turquía "preservará la integridad territorial de Siria y liberará a las comunidades locales de los terroristas".Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han denunciado este miércoles que la ofensiva militar turca contra el noreste de Siria, apenas una hora después del inicio de los bombardeos en esta zona del país árabe."Bombardeos intensos de aviones militares turcos contra posiciones militares y aldeas en Tel Abyad, Sere Kanye, Qamishli y Ain Issa. Según las primeras informaciones,, ha dicho el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FDS. Así, ha indicado en su cuenta en Twitter que "se ha iniciado una oleada de desplazamientos" a causa de los bombardeos en Kobani, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamishli, Derik y Darbasiye, que han provocado "pánico" entre la población.Mustafá Bali, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de las que las YPG son el principal componente,. "Aviones de combate turcos han comenzado a perpetrar bombardeos sobre zonas civiles", ha denunciado en su Twitter. "Hay un gran pánico entre la población de la región".Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han advertido este miércoles de quepara entrar en los territorios que controlan en el país árabe, tras el inicio de la ofensiva de Ankara contra la zona. "Nos enfrentaremos a los turcos para no permitirles cruzar la frontera. Usaremos todas nuestras posibilidades contra la agresión turca", ha dicho Mustafá Bali, uno de los portavoces de las FDS.Asimismo, el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FDS ha denunciado que, de cara a su entrada en contienda. En este sentido, ha manifestado que "se trata del mismo puesto fronterizo utilizado por los ejércitos de Turquía y Estados Unidos para sus patrullas, en línea con el acuerdo para el mecanismo de seguridad".Mientras tanto al menosubicadas en la frontera con Turquía. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, al menos dos proyectiles, que no han dejado víctimas, han sido disparados por las Unidades de Protección Popular (YPG). Asimismo, otros seis cohetes han caído en el centro de la localidad de Nusaybin, sin que haya informaciones sobre víctimas. Los proyectiles habrían sido disparados desde Qamishli, controlada por las autoridades kurdas sirias.La operación ha arrancado apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump,. Las FDS eran hasta entonces un aliado clave de Washington en la lucha contra Estado Islámico.Kino Gabriel, otro portavoz de las FDS, tildó la decisión de "puñalada por la espalda". "Había garantías de Estados Unidos de quecontra la región", dijo. Las autoridades kurdas de Siria habían expresado su apoyo al acuerdo para la zona segura pactada entre Washington y Ankara en este área y habían empezado a desmantelar sus posiciones defensivas antes del anuncio de Trump.Por otra parte, Bali ha apuntado que "cuando Turquíacapturados como una amenaza a Europa y el mundo, como hace ahora con los refugiados sirios, recordaremos a los que confiaron a Turquía la gestión de los detenidos que su silencio cómplice es la primera razón detrás de ello".El portavoz de las FDS ha hecho así referencia a las palabras de Trump en las que señaló queen la zona, una vez iniciara su ofensiva. "Estados Unidos no se hará cargo de ellos por lo que podrían ser muchos años y un gran coste para el contribuyente estadounidense", dijo, antes de resaltar que Washington "ha presionado a Francia, Alemania y otros países europeos, de donde llegaron muchos combatientes de Estado Islámico capturados, que les acepten de vuelta, pero no les quieren y se han negado".El presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado el giro de su política en Siria afirmado quey recordando que la intervención militar en Irak se realizó a partir de una "premisa falsa", la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en el país árabe."Ir a Oriente Próximoen la historia de nuestro país. Fuimos a la guerra bajo una premisa falsa y que se ha desacreditado, las armas de destrucción masiva", ha añadido, en aparente alusión a la guerra de Irak iniciada por su predecesor republicano George W. Bush. Ahora, Trump es partidario de un repliegue "lento y cuidadoso" para centrarse en "una imagen amplia" del contexto geopolítico. "Estados Unidos es mayor que nunca", ha remachado el presidente norteamericano.Trump ha alegado en Twitter que la lucha "entre varios grupos" en la parte norte de Siria ha sido una constante durante "cientos de años". El mandatario ha dado orden des en este área para apoyar a las milicias kurdas, de tal forma que Turquía tiene ahora vía libre para lanzar una ofensiva.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a actuar "con contención" y que garantizar que la operación que ha lanzado contra las milicias kurdas en el noreste de Siria sea"Es importante evitar acciones que puedan desestabilizar más la región, aumentar las tensiones y provocar más sufrimiento humano. Cuento con que, ha defendido Stoltenberg en una breve comparecencia ante la prensa sin preguntas en Roma con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.Stoltenberg ha instado a Ankara a garantizar "que, al tiempo que ha avanzado que abordará "esta cuestión" con el presidente Erdogan cuando se reúnan este viernes en Estambul. El secretario general aliado ha explicado que las autoridades turcas han informado a la OTAN sobre "la operación en marcha en el norte de Siria".Aunque Turquía tiene "preocupaciones legítimas de seguridad" y ha sufrido "horribles" atentados terroristas, Stoltenberg ha alertado de que las operaciones turcas, el Estado Islámico, que "continúa planteando una amenaza grande" para Oriente Próximo, el Norte de África y todos los países aliados.