Indígenas retienen a policías y periodistas en Quito para pedir el fin de la represión en las protestas

Publicada el 10/10/2019 a las 20:42 Actualizada el 10/10/2019 a las 21:41

Desactivado el "golpe de Estado" con la vuelta a la "normalidad

Crisis política

Líderes indígenas hana policías y periodistas en Quito parade las protestas que comenzaron hace una semana contra la reforma económica anunciada por el presidente ecuatoriano,, según informa Europa Press.En un acto en la Casa de la Cultura de la capital, se ha mostrado a los—siete hombres y una mujer— y se les ha pedido que separa que se deje de reprimir a los manifestantes, según informa el diario local El Comercio . Además, los líderes indígenas presentes han asegurado que hayen Saquisili.El secretario general de la Presidencia,ha confirmado en un vídeo difundido por el Gobierno que hayde distintos medios de comunicación a los que "no se les ha permitido salir, como es su voluntad", si bien los medios ecuatorianos aseguran que hay, uno de los cuales estaba en los alrededores de la Casa de la Cultura vestido de civil.El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),, ha exigido a las autoridades ecuatorianas laen las protestas. Según la Defensoría del Pueblo,en esta semana de protestas, aunque el Gobierno no ha confirmado este balance de víctimas.Briones ha aprovechado su intervención para aclarar que, por ahora, solo hay. Según ha explicado, se trata de una persona que "fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes" y de otra que "falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito".El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC),, ha reiterado que, representado por Moreno y los ministros de Interior y Defensa,, respectivamente, de estas cinco muertes, de acuerdo con Ecuavisa Además, los líderes indígenas han advertido de que, si las fuerzas de seguridad irrumpen en las instalaciones con gases lacrimógenos,a los ocho agentes.Los indígenas se han referido específicamente a la situación de los periodistas. Así, han indicado que permanecerán retenidos, pudiendo ser utilizados comoen futuras protestas, y han advertido a los medios de comunicación de que, si no ofrecen en directo sus asambleas en la Casa de la Cultura, los informadores se enfrentarán a laVargas también ha arremetidocontra los indígenas que se están posicionando del lado del Gobierno de Moreno, por considerar que se trata de unaa sus compañeros. "Vamos a aplicarque han abandonado esta lucha", ha asegurado. "Tengan presente que su presidente, Jaime Vargas,, compañeros, frente a este Gobierno asesino y criminal. La lucha continúa", ha declarado en medio de los aplausos, según El Universo En este contexto, Briones ha exigido "que cualquier proceso de dialogo se haga en ely, para ello, la liberación de los policías y los periodistas es una"."Somos un Gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando el bien común. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en el marco de la paz", ha declarado el secretario general de la Presidencia.De acuerdo con Briones, "se estáde poco a poco". "Hoy en Quito, Guayaquil y más del 70% de las ciudades de Ecuador están en paz", ha afirmado, incidiendo en que "es el momento dey devolver a todos los ecuatorianos la tranquilidad". "Para ello necesitamosporque todos queremos trabajar y vivir en paz", ha remachado.Asimismo, el Gobierno de Ecuador considera que el intento deque atribuye al ex presidentey sus aliados, incluido el mandatario venezolano,, ha sido, según ha indicado el ministro de Exteriores de Ecuador,, en una entrevista concedida a Europa Press.Para Valencia, "hubo un intento claro" de golpe de Estado por los llamamientos públicos de algunos sectores de la oposición ecuatoriana a. "Ecuador no tienen un sistema parlamentario, como algunos países europeos. Es undonde la ley determina los plazos para que las elecciones se realicen. Hacer un llamado de ese tipo es hacer un llamado a", ha sostenido.A ello ha sumado lasen redes sociales de "líderes de la oposición vinculada al ex presidente Correa que, Lenín Moreno, —legítimamente electo— del poder". "Eso solo tiene un calificativo: un golpe de Estado, una subversión del orden democrático", ha zanjado Valencia.El origen de las protestas es laanunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir unapara el país.Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción , que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo aMoreno ha ofrecido diálogo aclarando que, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.La CONAIE ha aclarado que "esto no para", ya que considera que el acuerdo al que el Gobierno ha llegado con el organismo internacional, que ha tenido como contrapartida la reforma económica, equivale a lanzar "una".