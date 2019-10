Los indígenas denuncian la muerte de varios manifestantes por culpa de la "brutal y desmedida" represión del Gobierno de Ecuador

Publicada el 10/10/2019 a las 09:53 Actualizada el 10/10/2019 a las 11:24

La CONAIE con profundo dolor comunica al Ecuador que en la represión desmedida y brutal del día miércoles 09 de octubre, direccionada por las políticas represivas de @Lenin @mariapaularomo @DefensaEc confirmamos que existen compañeros que perdieron la vida.#SOSEcuador pic.twitter.com/D0i5mKJ6dJ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2019

#ElParoNoPara El Movimiento Indígena desmiente al vicepresidente de la República @ottosonnenh al asegurar que se realizan diálogos con dirigentes en la @ONUecuador. Ratificamos que en este momento se encuentra junto a las bases en las calles Galápagos y Benalcazar. — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 9, 2019

Ante campaña mediática de desprestigio, circulación de información falsa, malintencionada y descontextualizada ACLARAMOS a nuestras bases y ciudadanía que NO hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este Gobierno represor y criminal.#ElParoNoPara pic.twitter.com/57aXw0vKOW — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2019

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha denunciado quecomo consecuencia de la "brutal y desmedida" represión del Gobierno ecuatoriano contra las protestas por el alza del precio del combustible, según informa Europa Press."Con profundo dolor e indignación comunicamos al Ecuador que en ladel miércoles hacia el Movimiento Indígena, direccionada por las politicas represivas del Gobierno de Lenín Moreno y su ministra de Gobierno, Maria Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrin, confirmamos que existen compañeros que perdieron la vida", ha asegurado en un comunicado la CONAIE.La organización indígena ha señalado que está "en coordinación con diversas organizaciones de Derechos Humanos" para continuar con "los procesos necesarios y pertinentes para que este delito de lesa humanidad no quede en la"."Frente alpor parte de las autoridades y ciertos medios de comunicación, en los próximos días emitiremos un informe completo de todas las victimas mortales, heridos y desaparecidos", ha concluido la mayor organización indígena de Ecuador.El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha admitido este miércoles que esque está viviendo Ecuador y ha asegurado que está tomando medidas para "transformar radicalmente y estructuralmente el país"."Es responsabilidad mía lo que está pasando este momento, es por eso, que estamos tomando laspara poder transformar radicalmente y estructuralmente el país", ha afirmado Moreno en una entrevista para CNN Moreno ha destacado que se trata de un "plan sistematizado" que fue preparado antes de que ganara las elecciones y cuyo objetivo es. "Uno de los elementos que más lo confirman es la presencia de dirigentes que se denomina la Revolución Ciudadana y la presencia inclusive de Correa", ha subrayado, refiriéndose al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.En cuanto al traslado del Gobierno a Guayaquil, el mandatario ha manifestado que había que proteger ely que, por ello, decidió trasladar la sede del Ejecutivo a la localidad."Desde ahí estamos gestionando ely atendiendo a las personas que aportan con sus ideas, principios y valores que deben regir en la democracia", ha indicado."La vida del presidente no es lo más importante, sino el mantenimiento del orden democrático, de la paz, el camino hacia el progreso y poder administrarde la mejor manera, la más correcta, legal y justa", ha aseverado.Asimismo, Moreno ha reiterado que "preveíamos reacciones de este tipo" y que su Ejecutivo planteó cómo podría. Además ha agradecido al movimiento indígena por llevar a cabo una manifestación pacífica y en orden.El origen de las protestas es laanunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre, lo que llevó a Moreno a declarar el, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.Desde entonces,--una arrollada por un coche y otra al caerse por un puente, ambos en el marco de las protestas--, decenas han resultado heridas, incluida una persona que perdió un ojo por un perdigón, yhan sido detenidas, de acuerdo con el último balance.Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, se ha disculpado este miércoles por elpor parte de la Policía Nacional en las inmediaciones de universidades que acogen a indígenas en el marco de las protestas registradas en el país durante los últimos días."Esto de ninguna manera es admisible. Me disculpo. (...) Esto no puede suceder. Tanto el Ágora de la Casa de la Cultura como las universidades (...) tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. Los incidentes de hoy no tienen", ha afirmado Romo en una rueda de prensa.Los gases lacrimógenos habrían sido lanzados en las inmediaciones de la Universidad Católica y de la Universidad Politécnica Salesiana, donde se instalaba unpara las organizaciones indígenas que llegaron a Quito para las manifestaciones contra la reforma económica del Ejecutivo.Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha exigido que "se respete lade las personas que se encuentran en las zonas de apoyo humanitario, especialmente las universidades".La ministra también ha informado de que aprovechando la situación generada por grupos violentos,de la prisión de El Rodeo, en Manabí, se han fugado.La Fiscalía de Ecuador ha confirmado queya han sido recapturadas, pero hasta el momento se desconoce la cifra de reos que se habrían dado a la fuga. El suceso ha tenido lugar este mediodía, en medio de las paralizaciones de las vías en otras localidades de Manabí.La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha negado este miércoles haber llegado a undel país, después de que el vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, anunciara un primer acuerdo con los indígenas para que la marcha por Quito fuera "pacífica"."El Movimiento Indígena desmiente al vicepresidente de la República al asegurar que se realizancon dirigentes en Naciones Unidas ", ha afirmado la CONAIE a través de su cuenta en la red social Twitter."Ante la, circulación de información falsa, malintencionada y descontextualizada aclaramos a nuestras bases y ciudadanía que no hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este Gobierno represor y criminal", ha añadido.Sonnenholzner anunció horas antes que, gracias a la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, se ha llegado a unpara que la marcha por Quito sea "pacífica", al tiempo que ha reiterado la oferta de diálogo a todos los sectores sociales para decidir qué se hace con los recursos que ahorrará el Estado con la eliminación del subsidio al combustible.Más tarde, el presidente del país, Lenín Moreno, ha destacado los avances del diálogo con los indígenas. "Estamos obteniendo loscon los hermanos indígenas. Sin duda alguna eso se va a solucionar muy pronto", ha aseverado.