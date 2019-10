La principal organización indígena de Ecuador envía una carta al Gobierno con sus condiciones para el diálogo

Publicada el 11/10/2019 a las 21:08 Actualizada el 11/10/2019 a las 21:24

Crisis política

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha revelado este viernes que ha enviado unaque considera necesarias para iniciar un diálogo que zanje la crisis política desatada por la ola de protestas contra la reforma económica, según informa Europa Press.Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, una de las organizaciones indígenas integradas en la CONAIE, ha informado a El Comercio de quedurante la huelga nacional. "No hemos tenido respuesta", ha aclarado.Según Santi, en la carta planteaban al Gobierno, cuya eliminación provocó la movilización popular contra el Gobierno de Lenín Moreno, y "bajar la represión" de las manifestaciones. Sin embargo, en las últimas horas los líderes indígenas han añadido demandas. Así, han reclamado quey el cese de los ministros de Interior, María Paula Romo, y Defensa, Oswaldo Jarrín.El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, ha ratificado este viernes la disposición del Gobierno a negociar con los manifestantes pero para ello. Moreno ha aclarado que no recuperará las ayudas públicas a gasolina y diésel, si bien como contrapartida ha ofrecido a indígenas y sindicatos acordar a qué se destinará el dinero de estas subvenciones, proponiendo un plan de desarrollo rural.La ONU y la Conferencia Episcopal se han ofrecido a mediar.entre las autoridades y "sectores de la sociedad civil" y ha asegurado que está dispuesta a "considerar un papel de apoyo al diálogo si el mismo es aceptado por todas las partes relevantes". "Es momento de llegar a una tregua", ha considerado el coordinador nacional de Pachakutik. "Pido de manera especial que el país volverá a la paz,, ha asegurado.El origen de las protestas es lael pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30., según la Defensoría del Pueblo –aunque Gobierno e indígenas no están de acuerdo con este dato–, decenas han resultado heridos y cientos han sido detenidas, incluidos extranjeros, entre ellos numerosos venezolanos.Moreno ha acusado directamente a su antecesor y otrora aliado, Rafael Correa, y a sus socios, incluido el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de. Ambos lo han negado.