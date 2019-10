Publicada el 11/10/2019 a las 09:48 Actualizada el 11/10/2019 a las 10:33

La @RELE_CIDH advierte que más de 80 periodistas han sido agredidos o sus equipos destruidos tanto por agentes estatales como por manifestantes en #Ecuador. Llamamos a agentes estatales y manifestantes a garantizar y respetar trabajo de la prensa que está informando en protestas — Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (@RELE_CIDH) October 10, 2019

El ministerio de Defensa denuncia la "usurpación de uniformes"

Estado de emergencia

Perú y Chile apoyan a Moreno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha entregado este jueves al personal de Naciones Unidas para exigir el fin de la represión policial de las protestas que comenzaron hace una semana contra la reforma económica anunciada por el presidente del país, Lenín Moreno.La entrega de policías se ha llevado a cabo en la plaza Simón Bolívar alrededor de las 19.30 (hora local), trasdespués de ser retenidos, según ha informado el diario El Comercio "Agradecemos a la CONAIE la entrega pacífica de los policías. Consideramos esto como un gesto de buena voluntad que contribuye a crear condiciones de mayor confianza para prevenir la violencia y buscar salidas concertadas a esta situación", ha señalado la ONU a través de su cuenta en la red social Twitter.El dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, señaló que la retención de los policías se debió a que "infringieron eldonde estuvimos nosotros, pero los señores policías serán devueltos tal y como salieron de la casa, no como ha hecho la Policía y las Fuerzas Armadas con nuestros jóvenes que los cogieron sanos y los devolvieron".Asimismo, Vargas exigió a las autoridades ecuatorianas laen las protestas. Según la Defensoría del Pueblo,han muerto en esta semana de protestas, aunque el Gobierno no ha confirmado este balance de víctimas."Nos hiere y nos parte el corazón. Hemos venido solo por un objetivo, a luchar por un derecho, en contra del Gobierno neoliberal entregado al Fondo Monetario Internacional (FMI). Eles Lenín Moreno", añadió.Además de los policías,también han sido retenidos y la ministra del Interior, Maria Paula Romo, ha confirmado que han sido liberados. Uno de ellos, Freddy Paredes, del equipo de la cadena Teleamazonas , ha sido agredido cuando se encontraba en el exterior de la Casa de la Cultura, donde se encontraban retenidos.Los líderes indígenas presentes en un acto en la Casa de la Cultura de la capital, han afirmado que hayen Saquisili.Romo ha expresado su solidaridad con Paredes. "Quiero aprovechar para solidarizarme con Freddy Paredes, el periodista que fue agredido hoy y hacer un llamado a la prudencia y a ser", ha afirmado en una rueda de prensa."Ustedes saben que hace unos meses conformamos este Comité junto al Ministerio de Exteriores para proteger a periodistas y comunicadores de losque se puedan dar durante su trabajo y hoy pasamos por una de esas crisis", ha añadido.La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de quehan sido agredidos o sus equipos destruidos tanto por "agentes estatales como por manifestantes en Ecuador"."Llamamos aa garantizar y respetar el trabajo de la prensa que está informando en protestas", ha señalado la relatoría en su cuenta de Twitter.Las Fuerzas Armadas de Ecuador han denunciado ladurante una reunión de dirigentes de las manifestaciones, procedentes de distintas provincias del país"."En medio de esta concentración aparece --proporcionando declaraciones a la multitud-- un individuo con uniforme militar que no pertenece a las Fuerzas Armadas. Ante esto, rechazamos enfáticamente que este ciudadanoen nombre de quienes conforman esta institución", señala el Ministerio de Defensa en un comunicado.El texto indica que el individuo en cuestión "incita a alterar el orden público y a la, aspecto que se encuentra penado por la ley como con la moral que rige a las actuaciones del personal que verdaderamente pertenece a las Fuerzas Armadas, por lo que la institución ha iniciado las acciones para su identificación y aprehensión".Asimismo, el documento recuerda a la población que el uso "indebido del uniforme militar" se encuentra tipificado comoy llama a identificar a los sujetes que lo utilicen mal para que "caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que generen este tipo de incidentes".El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, Pedro Palacios, ha declarado este jueves laen la localidad en el marco de las protestas que se han producido en la última semana en Ecuador contra la reforma económica del Gobierno."Hemos visto conveniente realmente declarar este estado de emergencia en Cuenca para precautelar lospara la ciudadanía, para poder trabajar", ha indicado Palacios, según ha recogido la cadena Teleamazonas.El alcalde ha señalado que la decisión se ha debido a los, la falta de transporte público, lay la suspensión en la recolección de basura por el cierre de carreteras.El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, han reafirmado este jueves en una declaración conjunta su, ante los recientes "actos de violencia" registrados en Ecuador durante las protestas contra las medidas económicas.Ambos líderes han expresado su "total apoyo a la democracia y el Estado de Derecho" en territorio ecuatoriano y han rechazado "enérgicamente cualquierel proceso democrático ecuatoriano".La declaración ha tenido lugar en Paracas, Perú, donde Piñera y Vizcarra han asistido al III Gabinete Binacional de ministros de Perú y Chile. Los mandatarios han hecho hincapié en el esfuerzo del Gobierno ecuatoriano por "abrir espacios de diálogo y entendimiento para encauzar losde las organizaciones sociales a través de vías pacíficas".Así, se han sumado a los miembros del núcleo duro del--Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y también Perú--, que ya habían trasladado a Quito su respaldo a las acciones de presidente ecuatoriano, que busca "recuperar la paz, la institucionalidad y el orden".En este sentido, han condenado "losdel orden público ocurridos en los últimos días en la hermana República de Ecuador", expresando su "rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos".