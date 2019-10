Afganistán, el conflicto más mortífero del mundo

Publicada el 12/10/2019 a las 13:21 Actualizada el 12/10/2019 a las 13:45

Necesidades humanitarias en aumento

El conflicto más mortífero del mundo. Así describe a Afganistán el coordinador humanitario de la ONU en el país, Toby Lanzer, queque las acciones de loshan venido provocando en los últimos meses.En una entrevista con Europa Press, el también número dos de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha indicado que "los primeros meses de este año fueron ligeramente mejores que el mismo periodode 2018 en términos de víctimas civiles pero julio fue duro, agosto también, ylos datos de septiembre, que aún se están calculando, apuntan mal". "Creo que el tercer trimestre", ha reconocido Lanzer, subrayando que desde entonces son ya casi 100.000 los civiles que han muerto en el conflicto, "una cifra muy alta". "Es justo decir, tristemente, que los afganos están intentando sobrevivir al conflicto más mortífero del mundo", ha resumido.El responsable de la ONU ha recordado que en diciembre de este añocon la invasión soviética el 26 de diciembre de 1979. En este sentido, ha dejado claro que "si hay algo que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres de este país quieren es la paz". Lanzer, que ha visitado ya 22 de las 34 provincias del país, ha dicho que los afganos con los que habla tienen un mismo mensaje:Además, los afganos consideran que para que realmente haya paz en el país, por mucho que un acuerdo entre Estados Unidos y los talibán −que descarriló en septiembre por decisión del presidente Donald Trump tras la muerte de un estadounidense en un atentado− también "sea importante", ha precisado. La mayoría defienden que "si se quiere una paz sostenibley eso es algo que aún esperamos que pueda comenzar en algún momento en un futuro", ha añadido el responsable de la ONU.Mientras ello ocurre, las necesidades humanitarias en el país siguen aumentando "y lo hacen con rapidez", ha advertido Lanzer. En lo que va de año, más de, mientras que más de 83.000 de los 245.000 desplazados por la sequía en el oeste del país en 2018 aún no han vuelto a sus hogares.A esto se suman los 346.000 afganos que han regresado desde Irán en los primeros nueve meses del año, y los 20.800 que lo han hecho desde Pakistán, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que subraya que las deportaciones desde Turquía están aumentando y ya ha habido casi 14.000 en 2019. En total, hay, ha resumido Lanzer, que ha puesto de relieve la "resiliencia" que demuestran en todo momento los afganos pese al "trágico escenario" en el que viven.A pesar del contexto de inseguridad y violencia, el coordinador humanitario ha resaltado que la. "Hay buen acceso pese a la violencia" gracias a que "hay buen entendimiento con todas las partes del conflicto para poder trabajar y eso es algo bueno porque el trabajo es desesperadamente necesario", ha subrayado. Por último, ha confiado en que el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de septiembre no desemboque en más violencia., ha subrayado Lanzer. "Las cosas ya son lo suficientemente difíciles", ha lamentado, asegurando que los afganos quieren que "las élites políticas y los candidatos" acepten los resultados."Lo que más necesita este país es paz y seguridad, estabilidad y calma para que los afganos puedan vivir sus vidas", ha defendido el coordinador de la ONU. "Admiro su resiliencia y sé que si tuvieran la oportunidad de un entorno pacífico les iría muy bien y hablarían de comercio y no de ayuda", ha zanjado, confiando en que 2020 traiga "un entorno más estable y mejor" para los afganos.