Los indígenas y el Gobierno llegan a un acuerdo que pone fin a once días de protestas en Ecuador

Publicada el 14/10/2019 a las 09:05 Actualizada el 14/10/2019 a las 10:06

El diálogo

El acuerdo

El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena han llegado este domingo a un acuerdo que pone fin aque habían sumido al país latinoamericano en una de las mayores crisis de las últimas décadas.Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el número 883, que contemplaba la controvertida, lo que permite instalar una comisión que elaborará un nuevo decreto y de la que formarán partecon la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.Arnauld Peral, de la representación de Naciones Unidas en Ecuador, ha confirmado que los líderes indígenas han accedido a desconvocar las protestas que comenzaron hace ya más de una semana contra, un ajuste económico exigido por el(FMI)."Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador.en todo el país", ha manifestado Peral, que ha participado en el diálogo como mediador.Tras un largo receso de dos horas en el que los grupos que acudieron al diálogo se retiraron a reflexionar, las partes volvieron a la reunión y"Una solución para la paz y para el país:por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!", ha manifestado, que durante el receso hizo hincapié en que el "anhelo de paz es más fuerte que las diferencias".Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, ha afirmado que "es el momento de entender que, porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto".El presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, César Litardo, ha destacado que se pudoy ha garantizado que estarán "vigilantes para que se cumplan los acuerdos" y que "tratarán de manera urgente el proyecto de ley cuando llegue a la Asamblea".Los mediadores han expresado que están dispuestos ala redacción del nuevo decreto, que reemplazará al que eliminaba el subsidio a la gasolina y el diésel y que ha provocado la ola de disturbios.El presidente de la(CONAIE), Jaime Vargas, que ha insistido en todo momento en la–que no modificar– el decreto, ha dado por terminadas las movilizaciones pero ha vuelto a pedir lade la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.Los tres puntos del acuerdo son: la redacción de un nuevo decreto que reemplazará al 883, la instalación de una comisión que elaborará el nuevo documento yen todo Ecuador, según ha informado el diario local 'El Universo'.La ministra del Interior, por su parte, ha destacado que la idea de que "sectores con posturas antagónicas escojan el camino de la paz, permitirá identificar con claridad a quienes aprovecharon el momento para el caos y la desestabilización" y ha prometido que. Asimismo, ha dado las gracias a la Policía ecuatoriana, que se ha enfrentado "con profesionalismo a días muy difíciles".Tras conocer la noticia,reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura han celebrado el acuerdo.Durante las conversaciones, que comenzaron con casi tres horas de retraso, Moreno ha planteado la posibilidad de crear unaque contempla la eliminación de los subsidios al combustible, una cuestión que fue rechazada por los indígenas.El dirigente ha insistido en proponer un "nuevo decreto, perfeccionado, que permita canalizar los recursos hacia quienes más lo necesiten". Para ello ha destacado la importancia de crear comisiones y reiteró queEl contralor general de Ecuador, Pablo Celi, que también presidente la Función de Transparencia, ha aplaudido el espacio de diálogo como ely recalcó la propuesta del presidente Moreno de iniciar un proceso para crear un nuevo decreto.Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha alertado de que los subsidiosy ha afirmado que la decisión "busca reencauzar el país".Sin embargo, Vargas ha subrayado que no habían "venido para comisiones" y reiteró que "la petición del país es la derogatoria del decreto 883", que responde al conocido como. "Está en sus manos señor presidente recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. ¡, no vamos a negociar a nuestros caídos!", ha dicho Vargas en su comparecencia en la mesa de diálogo."Aquí no venimos para conformar comisiones.. Si este momento se decide, el país se tranquiliza en todos los territorios del país", ha asegurado.A él se han sumado el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Eustaquio Toala, Abelardo Granda, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el dirigente indígena Leonidas Iza, que, y la dirigente de Sarayaku, Miriam Cisneros, que ha solicitado también la derogatoria.Ante la insistencia de, que han sostenido en todo momento que el decreto 883 "no tiene ninguna justificación fiscal y no está vinculado con ninguna", el dirigente ecuatoriano ha cedido."El principio de ustedes esy está bien, porque es un principio que lo tenemos todos. A lo que no cederé es a que ese dinero se lo sigan llevando. ¡En eso no cederé!", ha afirmado Moreno, que ha especificado que "ese dinero debe ser para proyectos de riego, de provisión de maquinaria, de equipos, de insumos, de pesticidas, de fungicidas, de semillas y abonos que permitan desarrollar el campo"."En eso estamos complemente de acuerdo, y no solo estamos de acuerdo, la comisión va a encontrar rápidamente los puntos para convertirlo en una feliz realidad", ha expresado en relación con el próximo decreto.Así, ha aprovechado para dar las gracias a todos los que "han apoyado el proyecto, un decreto destinado a mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos", y ha mandado. "Agradezco a los negociadores que han hecho un excelente trabajo", ha añadido.La, por otra parte, ha dado las gracias también al pueblo ecuatoriano "por la solidaridad, el compromiso, la unidad yy los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia".En este sentido, los indígenas han vuelto a rechazar uny han insistido en que los "detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en estas jornadas deben ser reparados de forma integral por parte del Estado, que debey asumir su compromiso de nunca más utilizar forma alguna de violencia contra la población".A pesar del fin de las protestas –que se han saldado con, 1.340 heridos y 1.152 detenidos–, el Ministerio de Educación ha informado de queen todo el país a excepción de Galápagos hasta nuevo aviso.