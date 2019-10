Publicada el 17/10/2019 a las 12:41 Actualizada el 17/10/2019 a las 12:58

Swinson llama a "frenar el Brexit"

Los principales partidos de la oposición en Reino Unidocon el acuerdo del Brexit negociado por el Gobierno de, considerado por el líder laborista, Jeremy Corbyn, "peor que el de Theresa May", a escasos dos días de que la pelota pase al tejado de la Cámara de los Comunes, según informa Europa Press. "Tenemos un gran nuevo acuerdo que recupera el control.para que podamos continuar con otras prioridades como el coste de la vida, el sistema nacional de salud, los crímenes violentos y el medio ambiente", anunció Johnson este jueves en Twitter.El pacto, pendiente en una primera fase de lo que puedan decidir los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas,tanto por parte del, que previsiblemente se reunirá el sábado, y de la, en principio la próxima semana.En la Cámara de los Comunes,, un umbral que aún no ha cruzado Johnson. El Gobierno solo tendría esperanzas si logra subir a bordo a los conservadores euroescépticos, los 35 diputados independientes y los diez miembros del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, habida cuenta de las posiciones de las grandes formaciones opositoras."Por lo que sabemos, parece que, que fue rechazado de forma abrumadora", ha afirmado el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que en su primera reacción ha recordado las tres ocasiones en que la Cámara de los Comunes dijo 'no' al anterior acuerdo. Corbyn teme que el nuevo pactoy perjuicios en servicios básicos como el de salud, "abierto" a la intervención de empresas privadas de Estados Unidos, según un comunicado recogido por The Guardian."Este acuerdo agotado. La mejor manera de conseguir un Brexit ordenado es dar a la ciudadanía la última palabra en una votación pública", ha añadido.Por su parte, la líder del Partido Liberal Demócrata,y que, en dicha consulta, se incluya de nuevo la opción de que Reino Unido permanezca dentro del bloque comunitario. "La lucha para frenar el Brexit está lejos de terminarse", ha zanjado, según la BBC.Swinson ve el nuevo acuerdo. "Los próximos días fijarán la dirección de nuestro país para las próximas generaciones y estoy más decidida que nunca a frenar el Brexit", ha subrayado la dirigente opositora.