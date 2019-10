Los insultos de Trump hacia Pelosi provocan que los líderes demócratas abandonen la reunión sobre la situación en Siria

Publicada el 17/10/2019 a las 09:00 Actualizada el 17/10/2019 a las 10:15

Trump asegura que Pelosi "necesita ayuda"

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Hope all House Republicans, and honest House Democrats, will vote to CENSURE Rep. Adam Schiff tomorrow for his brazen and unlawful act of fabricating (making up) a totally phony conversation with the Ukraine President and U.S. President, me. Most have never seen such a thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Los líderes demócratas que se encontraban reunidos con el presidente estadounidense, Donald Trump , en la Casa Blanca este miércolestras asegurar que el dirigente "ha perdido los papeles" al insultar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la que ha llamado "política de tercer grado".La reunión, que ha tenido lugar con motivo de la situación en el norte de Siria tras la puesta en marcha de una ofensiva turca contra las fuerzas kurdas, ha contado también con la presencia de los líderes republicanos, que junto a los congresistas demócratas aprobaron unade Trump de retirar las tropas de suelo sirio.El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha indicado que han abandonado la reunión "cuando el presidente comenzó a llamar a Pelosi", extremo que ha sido confirmado por la propia Pelosi. "Estaba insultando, especialmente a la presidenta de la Cámara. Ella se mantuvo en sus trece por completo, pero la llamó política de tercer grado", ha manifestado Schumer, que ha asegurado que el magnate. "Esto no era un diálogo, era un tipo de ataque. Uno desagradable, no centrado en los hechos", ha afirmado.Pelosi, por su parte, ha añadido que "han presenciado cómo el presidente perdía los papeles, tristemente". La tensión entre las partes ha aumentado de forma abrupta ahora que los demócratas llevan a cabo una investigación sobre el(impeachment) contra Trump por sus contactos con Ucrania.La líder demócrata ha expresado que cree que Trump "se encontraba" por la resolución sobre las tropas en Siria y ha señalado que la pesquisa sobre el impeachment no ha salido a colación durante la conversación con el presidente, según ha informado la cadena de televisión CNN Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, ha aseverado que "se han vistopor el trato de Trump a la presidenta de la Cámara Baja".La secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham ha descrito la reunión de forma diferente y ha sostenido quey que Pelosi "no tenía intención alguna de escucharle"."No tenía intención alguna de contribuir a una reunión importante sobre seguridad nacional. Mientras los líderes demócratas han decidido marcharse y postrarse, todos los demás en la reunión decidieron quedarse y trabajar por este país", ha subrayado."¡Nancy Pelosi necesita ayuda y rápido! O ha pasado algo con ella arriba o simplemente no quiere a este gran país. Ha perdido completamente los papeles en la Casa Blanca. Ha sido muy triste verlo. Rezad por ella,", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter.Además, el dirigente norteamericano ha aprovechado la ocasión para pedir que el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff –que se encuentra detrás de la pesquisa sobre el impeachment– sea. "Espero que todos los republicanos, y los demócratas honestos, voten a favor de CENSURAR a Adam Schiff mañana por sus actos ilegales alcon el presidente ucraniano. ¡La mayoría no hemos visto nunca nada igual!", ha recalcado.