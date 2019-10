Aumentan a 15 los fallecidos por las protestas en Chile

Publicada el 22/10/2019 a las 19:49 Actualizada el 22/10/2019 a las 20:40

Los manifestantes vuelven a las calles

La oposición se niega a reunirse con Piñera

El Gobierno chileno ha confirmado este martes queen el marco de las últimas manifestaciones, once de ellas en la región metropolitana de Santiago, si bien ha subrayado que las autoridades siguen trabajando para "dar tranquilidad" en las ciudades donde se han producido disturbios en los últimos días.El viceministro del Interior, Rodrigo Ubilla,, "todos ellos asociados a quemas y saqueos, principalmente en el comercio", en el marco de unos "hechos graves de violencia" que las autoridades consideran en remisión. Así, ha confirmado una "disminución significativa" de los altercados, que en la región metropolitana han pasado de 117 a 41 en las últimas 24 horas.Ubilla ha asegurado que el cambio en el objetivo de estos asaltos, que habría pasado de ser contra tiendas a centrarse en servicios públicos, ". "Es la mente planificada de estos violentistas que buscan desestabilizar al país", ha alertado, según el diario El Mercurio.El viceministro ha aclarado que, pese a estos disturbios, las Fuerzas Armadas y los Carabineros "no están sobrepasados" y se avanza para "dar tranquilidad a distintas ciudades del país". Solo en la región metropolitana hay desplegados más de 20.000 efectivos. En total, más de 900 personas fueron detenidas por su presunta participación en los altercados.Cientos de personas han vuelto a marchar este martes por Santiago de Chile, en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, a pesar de que ha accedido a congelar el precio del billete de metro , detonante de las manifestaciones.Los manifestantes han comenzado a concentrarse desde primera hora en las distintas plazas del centro de la capital chilena en un. En estos días se han sumado nuevos colectivos. Así, este martes los funcionarios de la salud han marchado hasta el Ministerio de Sanidad. La gran afluencia de personas ha obligado a Carabineros a cortar la Alameda, la principal avenida de Santiago, en determinados puntos. Además, a la altura de la Universidad de Chile, las fuerzas especiales han impedido a los manifestantes seguir la marcha.Hasta ahora, solo se han registrado incidentes en plaza Italia. Allí, Carabinerospara dispersar a la multitud, según informa el diario local La Tercera. También se han registrado manifestaciones pacíficas en Antofagasta, Concepción y Valparaíso, mientras que los indígenas mapuche, que se concentran en la región de La Araucanía, han anunciado que se sumarán a las protestas fijando marchas para este mismo martes y unaAlgunos de los principales partidos de la oposición chilena han anunciado este martes que, Sebastián Piñera, para avanzar hacia un "acuerdo social" que permita poner fin a las protestas que comenzaron la semana pasada por la subida del precio del billete de metro.Piñera convocó a última hora del lunes a los, prevista en las próximas horas, con el propósito de pactar una solución a la crisis política que se ha desatado en apenas unos días.Sin embargo, algunos partidos ya se han descartado. "Nosotros creemos que el diálogo es indispensable y urgente, peroy nosotros creemos que el llamado del presidente no cumple esas condiciones", ha dicho el jefe del grupo parlamentario del Partido Socialista (PS) Manuel Monsalve.Monsalve ha explicado que, por un lado, el PSen las calles fruto del estado de emergencia declarado por Piñera para contener las protestas y, por otro, ha esgrimido que "Chile no es solo los partidos de la posición, Chile también es el mundo social y no puede ser excluido de un pacto".También será baja el Partido Comunista, que ha sido invitado in extremis esta misma mañana. Su líder, Guillermo Teillier, ha dicho en una entrevista con Radio Bío Bío que no es "conveniente" acudir a la cita en La Moneda porqueSe trata de bajas importantes ya que el PS y el PC son, la primera fuerza opositora del Parlamento. "Es lamentable porque hoy nuestro país nos requiere a todos", ha reaccionado la portavoz gubernamental, Cecilia Pérez, confiando en que "lo reflexionen".