El presidente de Chile pide perdón por "falta de visión" y anuncia una "agenda social" tras las protestas

Publicada el 23/10/2019 a las 09:17 Actualizada el 23/10/2019 a las 09:18

El presidente de Chile, Sebastián Piñera,este martes a los chilenos por "falta de visión" y ha anunciado laque incluye, entre otras cosas, la subida del salario mínimo, tras las recientes protestas que comenzaron la semana pasada por la subida del precio del billete de metro."Los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y autentica de millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas", ha señalado el mandatario en una rueda de prensa.Piñera también ha propuesto crear una mesa de trabajo parade una nueva "agenda social" y ha informado de que sus principales componentes serán propuestos al Congreso y luego implementados "cuando lo pueda hacer el Gobierno".Entre las medidas que incluye la "agenda social" está el aumento del(de 371 a 433 euros aproximadamente)."De esta forma vamos a beneficiar a los trabajadores con losde nuestro país y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65", ha señalado el presidente.Piñera también ha anunciado la creación de un "mecanismo de estabilización del precio de la luz", que. "Este aumento no se va a producir y las tarifas volverán a las que tenían en el primer semestre", ha detallado.En cuanto a las pensiones, el mandatario ha subrayado que la, algo que beneficiará a 590.000 personas, según Piñera.Asimismo ha manifestado que se discutirá con "urgencia" un proyecto de ley para crear unpor el que las familias chilenas que se enfrentan a enfermedades de esas características "van a saber que cualquier gasto que exceda de ese techo no va a ser financiado por la familia". También ha anunciado la creación de un seguro que cubrade los chilenos, así como la reducción del precio de los medicamentos en todo el país.La nueva "agenda social" incluye también unaentre aquellos con mayores ingresos y los que tengan menores "modificando el fondo común municipal para que las comunas de altos ingresos contribuyan más y hagan aportes mayores que las comunas de bajos ingresos".Además, Piñera ha afirmado que se reducirán las, así como los sueldos más altos en la administración pública.Sobre las protestas que ha vivido el país, el presidente chileno ha subrayado que "el Gobierno ha reaccionadoy utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley" para poder "resguardar el orden público, proteger la seguridad de todos los chilenos y asegurar las libertades y los derechos que tenemos todos los chilenos".También ha asegurado que la situación en el país está mejorando y ha agradecido a las Fuerzas Armadas por su, así como la colaboración de "muchos ciudadanos"."Estamos trabajando duro para que el transporte público, el acceso a la salud, alimentos, medicamentos, escuelas y otros servicio básicos puedan seguir", ha aseverado.Las protestas estallaron la semana pasada por la decisión del Gobierno de subir el precio del billete de metro por cuarta vez en los últimos meses. Las manifestaciones se han radicalizado durante el fin de semana con daños en el transporte público y saqueos.. En este contexto, Piñera declaró el pasado viernes ele impuso elen Santiago y otras ciudades.En la rueda de prensa, Piñera ha recalcado que a pesar de que algunos piden que termine el estado de emergencia y el toque de queda, "como presidente debo levantarlo cuando tenga seguridades de que el orden público, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes tanto públicos como privados".