La Embajada china asegura que aún no se ha confirmado la nacionalidad de los muertos hallados en un camión

Publicada el 25/10/2019 a las 09:15 Actualizada el 25/10/2019 a las 09:33

La Embajada de China en Londres ha asegurado este viernes que la Policía británica todavíaque los 39 muertos hallados el miércoles en el interior de un camión frigorífico en Essex, en el sur de Inglaterra, fueran ciudadanos de nacionalidad china."La Embajada de China ha enviado a un equipo dirigido por el ministro consejero a cargo de los asuntos consulares a Essex, Inglaterra. Se han reunido con la Policía Local. La Policía ha dicho que están verificando la identidad de los muertos, cuyaaún no se puede confirmar", ha señalado la Embajada china en su página web.La Policía de Essex ha informado este jueves de que todos los muertos eran, de los cuales ocho eran mujeres y el resto varones.De los fallecidos, ". Previamente habíamos informado de que podría ser una adolescente pero hemos confirmado posteriormente que ocho de los fallecidos son mujeres y 31 son hombres y se cree que todos son de nacionalidad china", ha explicado la Policía de Essex, que está a cargo de la investigación de los hechos.Tras recordar que el arrestado como sospechoso del asesinato sigue bajo custodia, la Policía ha advertido de que no ha especulado cony no lo hará. A continuación, ha informado de que los agentes han registrado "tres propiedades" en el condado de Armagh, en Irlanda del Norte, en relación con la investigación.Mientras tanto, el camión ha sido retirado del lugar en el que fue encontrado con los cadáveres para que los investigadores puedan analizar con detenimiento el vehículo. Por su parte, un equipo forense se encargará delLa Policía de Essex ha explicado que el detenido tras el hallazgo del camión es el conductor del vehículo, un joven de 25 años de Irlanda del Norte que sigue bajo custodia. "Seguimos trabajando diligentemente para determinarde este hecho horrible, que ha llevado a la mayor investigación por asesinato de la historia de nuestra unidad", ha explicado la Policía de la localidad del sureste de Inglaterra.Según las pesquisas, la cabina del camión entró en Reino Unido desde la localidad portuaria galesa de Holyhead el domingo y recogió este miércoles a las 0.30 horas el contenedor, que llegó al. Minutos después, a las 1.40 horas, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó a la Policia de Essex del hallazgo de los 39 cadáveres dentro del camión.La Policía ha señalado que los 39 cadáveres se someterán a un examen individual por parte de un equipo forense para determinar laantes de que se proceda al proceso de identificación. "Esto va a ser una operación importante y, en este momento, no podemos estimar cuánto durará este proceso", ha indicado.La Fiscalía de Bélgica ha informado de que ha abierto una investigación en relación con el caso que se centrará "en los organizadores y todas las demás partes"."Los resultados preliminares de la investigación muestran que el contenedor en cuestión llegó a Zeebrugge a las 14.49 horas del 22 de octubre y abandonó el puerto esa tarde para llegar a Purfleet el 23 de octubre a 1.00", ha señalado en su comunicado."No está claro cuándo las víctimas fuerony si esto ocurrió en Bélgica", ha subrayado la Fiscalía belga, que se ha comprometido a trabajar en "estrecha colaboración" con la Policía y las autoridades judiciales británicas.