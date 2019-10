Piñera ordena a sus ministros que pongan sus cargos a su disposición para remodelar el Ejecutivo

Publicada el 26/10/2019 a las 16:51 Actualizada el 26/10/2019 a las 17:25

El presidente de Chile,, ha ordenado este sábado a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición del mandatario en el primer paso paraque responda a las demandas de cambio solicitadas por la población tras días de protestas en todo el país . "He pedido a todos los ministros poner su cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos", ha confirmado el mandatario en una comparecencia recogida por el diario La Tercera y Europa Press.A continuación, Piñeraque solicita la población.Piñera, minutos antes, había ordenado el ldespués de la conducta "ejemplar" demostrada por el millón de ciudadanos que salieron este viernes a las calles del país para expresar en paz sus críticas a la política económica del Gobierno. El presidente ha añadido que "si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas de este domingo"., ha destacado Piñera en un discurso recogido por los medios nacionales chilenos, aunque reconoció que las protestas han dejado "un daño gigantesco no solo a las grandes empresas". "Hemos visto un mensaje que estaba muy presente en el alma de los chilenos, ya que lo han expresado con una elocuencia que nos ha llegado a todos. La marcha de ayer fue un fuerte mensaje.Todos escuchamos ese mensaje. Todos hemos cambiado y estamos con una nueva actitud", ha manifestado."Durante el transcurrir de los días,, tanto en el funcionamiento de la ciudad como en la vida de los habitantes, logrado gracias a la contribución de todos los ciudadanos. En consideración a lo expuesto, se ha evaluado que las actuales condiciones permiten resolver que no habrá toque de queda en la región metropolitana de Santiago a partir de este momento", ha manifestado el Ejército en un comunicado. Asimismo, el Ministerio del Interior ha indicado una "disminución de eventos graves" durante la madrugada del sábado en el país, "de 61 a 33, entre ellos dos incendios provocados a Supermercados en Pudahuel y Valparaíso".Piñera ha concluido su comparecencia con ladurante las protestas cuando existan garantías de que los disturbios han terminado en todo el territorio nacional.