Publicada el 28/10/2019 a las 20:20 Actualizada el 28/10/2019 a las 20:59

El primer ministro británico,, ha recibido este lunes un nuevo revés en el Parlamento, después de que estepara el 12 de diciembre, informa Europa Press.Los comicios, si finalmente se convocan, se convertirán en un plebiscito sobre el nuevo Acuerdo de Retirada de la UE pactado por Johnson y Bruselas y que no cuenta por el momento con el respaldo suficiente en Westminster para su ratificación, en particular después de que este lunes Johnson aceptara la prórroga del plazo para la salida del bloque hasta elEl Gobierno de Johnson ha presentado una moción para la convocatoria de elecciones anticipadas, pero ha sido derrotada al obtener solo, lejos de los 434 votos necesarios, dos tercios de la Cámara de los Comunes."No voy a permitir que continúe esta parálisis. De un modo u otro debemos seguir adelante con las elecciones (...). Esta Cámara no puede seguir teniendo al país como rehén", ha afirmado Johnson, que cree que el Parlamento se ha convertido en"Ha llegado el momento de que los votantessobre el (nuevo) acuerdo (de retirada) y reemplacen este Parlamento disfuncional por un nuevo Parlamento que pueda sacar adelante el Brexit y que el país", ha remachado.Esta es la tercera vez que la propuesta de Johnson para convocar elecciones es derrotada en el Parlamento, pero el propio premierpara el adelanto electoral con las condiciones planteadas por el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacionalista Escocés, lo que podríaEl principal escollo podría ser la fecha, ya que la postura de liberales y nacionalistas escoceses es la de convocar elecciones anticipadas para elEn la primera votación, el Partido Laborista, principal formación de la oposición,, haciendo inviable en la práctica que saliera adelante.Tras la última propuesta de Johnson, el líder laborista,, ha indicado que "estudiarán y analizarán" la propuesta que se presentará el martes y ha subrayado que su principal preocupación es"Esperamos una decisión clara y definitiva que deje la salida sin acuerdo completamente fuera de la mesa y que no haya riesgo de que este primer ministro incumpla su palabra y saque a este país de la UE sin acuerdo sabiendo el daño que haría al empleo y las industrias de este país", ha argumentado.