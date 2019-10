La candidata ecologista y activista LGTBI Claudia López se convierte en la primera alcaldesa de Bogotá

Publicada el 28/10/2019 a las 09:43 Actualizada el 28/10/2019 a las 10:18

¡GRACIAS BOGOTÁ!



¡Gracias a las niñas, los jóvenes, las mujeres y las familias hechas a pulso como la mía!



¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une no sólo ganamos sino que cambiamos la historia!



¡Por 1ra. vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor de Bogotá! pic.twitter.com/JPtwS0RUos — Claudia López (@ClaudiaLopez) October 27, 2019

Laha ganado las elecciones municipales que se han celebrado este domingo en Bogotá, por lo que se convertirá en lade la capital colombiana, según resultados oficiales.Con el 97,7% del escrutinio completado, López, que compite por la plataforma electoral de Partido Verde y Polo Democrático, ha conseguido elfrente al 32,51 que ha sumado su principal rival, el independiente Luis Carlos Galán."¡Gracias Bogotá!", ha escrito López en Twitter. ¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une no sólo ganamos sino que!. ¡Por primera vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor", ha celebrado.López ha logrado. En un principio, lideraba los sondeos sobre intención de voto pero desde el pasado mes de agosto Galán la había aventajado con paso firme.El triunfo de López, de 49 años, supone un hito para Bogotá porque seráque dirige el Gobierno capitalino, según informa Caracol Radio La ex senadora y ex candidata presidencial comenzó su carrera política en los años 90 y siempre ha estado vinculada a la izquierda, aunque en los últimos años se ha centrado en las. Se ha dado a conocer entre los colombianos por suLos colombianos han elegido este domingo a más de 3.300 cargos, entre alcaldes, gobernadores y asambleas municipales y regionales. La campaña electoral ha estado precedida por laque sufre el país desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con las FARC, si bien la jornada de votación ha sido tranquila.