La primera ministra de Escocia: "La independencia está al alcance de la mano"

Publicada el 02/11/2019 a las 19:17 Actualizada el 02/11/2019 a las 19:55

A privilege to speak in a packed George Square today at #indyref2020 rally. Let’s put Scotland’s future into Scotland’s hands. pic.twitter.com/mzKMkJ6reY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 2, 2019

La ministra principal escocesa y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, ha asegurado este sábado que. La líder escocesa ha defendido este mensaje en un acto independentista en Glasgow, según recoge Europa Press.Sturgeon también se ha referido a las elecciones británicas convocadas para el 12 de diciembre para desbloquear el Brexit . "Hay mucho en juego. La gente está absolutamente harta del lío de Westminster (el Parlamento británico), pero hoy la plaza George (de Glasgow) está llena de gente de toda condición para", ha apuntado Sturgeon, que reclama que los próximos comicios "son los más importantes de la era moderna para Escocia".. Realmente está al alcance de la mano. Lo que se necesita ahora es otra victoria clara para el SNP para que esté aún más cerca, así que votad al SNP el 12 de diciembre para garantizar el derecho a decidir de Escocia", ha argumentado, según recoge el diario británico The Guardian A la cita, organizada por el único periódico escocés independentista The National , han acudido unas. Se trata del primer gran acto de este tipo en el que participa Sturgeon desde 2014, algo que algunos activistas han criticado por no estar presente en una serie de marchas concurridas en Escocia durante este verano.En el reciente congreso de octubre del SNP la propia Sturgeon apuntó a un nuevo referéndum de independencia para Escocia en 2020 y para ello exigirá a Londres que transfiera las competencias para poder convocarlo. Sin embargo,