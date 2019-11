Un informe de Naciones Unidas denuncia que los asesinatos de periodistas aumentaron un 18% en cinco años

Publicada el 02/11/2019 a las 13:01 Actualizada el 02/11/2019 a las 14:09

Llamamiento al G20 de la prometida de Jamal Khashoggi

Losen comparación con el quinquenio anterior, ha denunciado UNESCO este viernes en un informe publicado con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, informa Europa Press.El informe,, concreta que entre 2014 y 2018 han sido asesinados casi 500 periodistas, una media de dos a la semana. Además, el. Si se desglosan los fallecidos por zonas geográficas, 149 periodistas han sido asesinados en los estados árabes; 127 en Latinoamérica y el Caribe, 127; En Asia y el Pacífico, 120; en África, 51; en Europa occidental y Norteamérica, 28 periodistas asesinados; y en Europa central y del este, 20.En este contexto, la UNESCO ha resaltado que la, ya que allí se han producido ela periodistas en todo el mundo en el quinquenio señalado. Le siguen América Latina y el Caribe, con un 26% de los asesinatos, y Asia y el Pacífico, con un 24%.Por sexo, entre 2014 y 2018, un total de. Aunque la UNESCO ha reconocido que "la vasta mayoría" de los periodistas asesinados son hombres, ha avisado de que los asesinatos a mujeres casi se han duplicado en comparación con el período comprendido entre 2009 y 2013, cuando fueron asesinadas 24 profesionales mujeres.Por otra parte, la UNESCO ha destacado que, entre 2017 y 2018, el 55% de los asesinatos de periodistas ocurrieron en, una tendencia que "ejemplifica la naturaleza cambiante de los asesinatos de reporteros, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción".En lo que va de año, UNESCO ha anotado un número menor de asesinatos que en el mismo período del año pasado. Un total de, en comparación con los 90 registrados en el mismo período de 2018. El 33% de los periodistas asesinados en 2018 trabajaban en televisión; el 26% en prensa escrita; el 19% en radio; el 15% en medios online, y; por último, el 7% en medios de varios formatos. Por otra parte, la investigación añade que casi el 90% de los responsables del asesinato de 1.109 profesionales de la información en el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados.En este sentido, el secretario general de la ONU , António Guterres, ha asegurado que. "Si no podemos protegerlos, nuestra capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones se ve gravemente obstaculizada", ha señalado. "Si los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, nos enfrentamos a la perspectiva de un mundo de confusión y desinformación", ha zanjado.Con motivo de este día, Hatice Cengiz, prometida del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi , y Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), han hecho un llamamiento al G20 que se celebra este año en Arabia Saudí (que ocupa el puesto 172 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa). El país se prepara para asumir la, grupo de países que representa el 90% del producto mundial bruto.La prometida de Jamal Khashoggi y el secretario general de RSF afirman que ", ya que más del 90% de los crímenes cometidos contra reporteros, tanto en países en guerra como en paz, permanecen impunes".Tras mencionar algunos asesinatos de periodistas que siguen sin resolver y sin castigo –los de Daphne Caruana Galizia en Malta, Gauri Lankesh en la India, Javier Valdez y Miroslava Breach en México, Jean Bigirimana en Burundi y Pavel Sheremet en Ucrania–, Cengiz y Deloire hacen su llamamiento: ". (...) Los jefes de Estado y de gobierno no pueden contentarse con ser los espectadores pasivos del asesinato de periodistas"."Aceptar que una presidencia del G20 en manos del gobierno saudí sería como cualquier otra", concluye la tribuna, ". Pedimos a los países que integran el G20 que no pisoteen la memoria de Jamal Khashoggi. Exhortamos a los dirigentes de estos países a hacer que Arabia Saudí adquiera compromisos claros a favor de la libertad de prensa, comenzando por dejar libres a los 32 periodistas encarcelados".