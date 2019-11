La Asociación Nacional del Rifle organiza actos de recaudación en los que se subastan armas de fuego en colegios de EEUU

Publicada el 04/11/2019 a las 20:04 Actualizada el 04/11/2019 a las 20:23

La Fundación de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) continúa organizandode todo Estados Unidos, unos eventos que en numerosas ocasiones incluyen laauténticas. Sin embargo, la oposición por parte de los directores de escuelas y las familias ha obligado en muchos casos a realizar estos eventos conen lugar de con las armas auténticas, informa Europa Press.Es el caso del Instituto de Educación Secundaria del Condado de Muhlenberg, en Kentucky, donde en el evento anual que celebra la Fundación se subastaban armas de fuego y con la entrada se entraba en el. Este año las familias del instituto han conseguido que las autoridades educativas, informa el diario The Washington Post A unos 130 kilómetros de Muhlenberg, en Benton, el 23 de enero de 2018por un compañero que irrumpió con una pistola en un instituto. El suceso apenas tuvo eco en los medios de comunicación, pero una pequeña parte de la comunidad mayoritariamente conservadora ha criticado la presencia de la NRA.La madre de uno de los supervivientes del ataque de Benton, Heather Adams, ahora activista por el control de armas, asegura que. "No. Estaba esperándolo. Vivo en medio de un condado pro armas", ha explicado al Post.Sin embargo, en el Kiamichi Technology Center , un centro de formación profesional de Wilburton, Oklahoma, donde con cada entrada —20 dólares— los asistentes participaban en el. Entre los asistentes había unoss y el sorteo lo ganó un periodista de The Washington Post queEn una rifa posterior se sorteó unacon un grabado de la firma de, quien dimitió como presidente de la NRA el pasadomes de abril tras una disputa interna y las acusaciones sobre su gestión económica de la entidad."Si coges una de estas armas y disparas a alguien,, ¿verdad? Eres tú quien aprieta el gatillo (...). Todo el mundo quiere culpar a los (fusiles) AR, pero cualquiera puede causar tantos problemas con un cuchillo que con un AR", ha respondido uno de los organizadores del acto en Wilburton, Keith Compton. Los AR-15 son fusiles utilizados encomo el de Parkland, Florida, en el que murieron 17 personas.La NRA destaca que solode sus eventos de recaudación se celebran en escuelas o institutos. Además, la propia organización reconoce que solo en 2018 recaudócon 1.100 de estos eventos, 815 millones desde que comenzó a funcionar la Fundación, en 1992.La mitad de ese dinero se destina asiempre con un marcadopara facilitar la perpetuación de la cultura de las armas en la siguiente generación. La otra mitad se dedica asobre armas de fuego.La NRA asegura que el rechazo a sus actos de recaudación es, pero cada veze incluso hay colegios e institutos quede la NRA para promocionar los deportes cinegéticos entre sus estudiantes. El atacante de Parkland participaba en un programa subvencionado por la NRA.