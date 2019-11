'El Debate' fue la estrella televisiva del lunes con casi un 53% de audiencia

Publicada el 05/11/2019 a las 10:34 Actualizada el 05/11/2019 a las 11:36

Más de la mitad de los españoles que vieron anoche la televisión siguieron El Debate. Con un 52,7 de cuota de pantalla, y 8,6 millones de espectadores se sitúa, sin embargo, a la cola de la serie histórica, desde aquella primera confrontación entreen 1993, en número de seguidores. En cuota de pantalla, está hacia la mitad de la tabla. La aparente contradicción se explica por, y el tardío horario del emitido este lunes, que finalizó cerca de la una de la madrugada.A primera hora de este martes, todas las televisiones emisoras del evento hacían público el seguimiento obtenido. Mientras TVE destacabaentre cadenas al obtener más del veinte por ciento de cuota, Atresmedia ponía el énfasis en los datos de su grupo, sumaba laSexta y Antena 3, ambas con un 13 por ciento, y afirmaba su primacía por grupos televisivos.Estas verdades parciales no ocultaban que la emisión de anoche ha sidode la serie histórica: sus 8,6 millones quedan por detrás del antecedente más cercano, el del pasado abril, cuando las dos confrontaciones fueron seguidas por 9 y 9,4 millones de espectadores. En la serie histórica, el encuentro de 1993 entre González y Aznar en Tele 5 obtuvo el 75 por ciento de cuota de pantalla; sin embargo, en cuanto a número de espectadores el techo se sitúo en el primer cara a cara entre Zapatero y Rajoy de febrero del 2008 con más de 13 millones de seguidores, aunque en aquella ocasión fueron 20 cadenas las que ofrecieron el encuentro, mientras que en el de ahora el grupo Mediaset optó por su programación habitual.Al margen los datos globales, el seguimiento en distintas partes del territorio nacional ofrece la aparente contradicción de que Cataluña, omnipresente durante casi todo el desarrollo del debate, fuera la comunidad con menor seguimiento, un 42% mientras en la de Madrid se llegaba al 64. Por último, y junto al constatado interés de los más jóvenes, destaca que la curva de audiencia no disminuye durante las casi tres horas de confrontación. Quizás, parte de la "culpa" la tuvieran los moderadores, Ana Blanco y Vicente Vallés, que rompieron con la petición de no realizar preguntas, o lanzarlas al aire, para ejercer con profesionalidad periodística y dirigirse a los candidatos cada vez que era necesario. La presentadora de TVE fue más allá al dar paso al bloque de Política social e Igualdad y citar que un debate en el que los cinco líderes políticos eran hombres "".Datos por cadenas:La 1: 3,4 millones de espectadores y 20,8 de cuota de pantalla.2,2 y 13,6%.: 487.00 y 3%.(Andalucía): 5.5% y 165.000.: 5% y 125.000.: 3.7% y 18.000.Baleares): 2.9% y 10.000.: 2.2% y 17.000.: 2.1% y 15.000.(Castilla y León): 1.1% y 12.000.Por último, y tras la conexión en directo con El Debate, lostuvieron un alto seguimiento, encabezados por laSexta:ARV: Edición especial Debate (laSexta): 17% y 894.000 espectadores.10N, tú decides (La 1): 14% y 760.000.El Debate: Continuación (Antena 3): 13% y 888.000.