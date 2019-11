Un testigo clave en el 'impeachment' contra Trump cambia su declaración y admite que hubo intercambio de favores con Ucrania

Publicada el 06/11/2019 a las 10:22 Actualizada el 06/11/2019 a las 10:49

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, ha decididoque realizó ante la Cámara de Representantes a puerta cerrada en la investigación del proceso de destitución parlamentaria (impeachment) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para declarar que(un intercambio de favores) con Ucrania, basado en la suspensión de la ayuda militar estadounidense hasta que las autoridades ucranianas se comprometieran a investigar a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden.Según informan el diario The New York Times la cadena de televisión CNN , en un sorprendente cambio de posición, el más alto responsable diplomático estadounidense en Europa decidió el lunes cambiar el testimonio que realizó en la investigación del impeachment a puerta cerrada y envió una declaración por escrito de tres páginas de extensión para señalar que sí hubo un quid pro quo, desligándose así de la principal línea de defensa que ha tenido el mandatario estadounidense, que mantiene quea propósito de su llamada telefónica al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.En la declaración escrita que ha enviado a la comisión de la Cámara de Representantes responsable de la investigación del impeachment, el embajador Sondland ha dicho que ha recordado una conversación que tuvo lugar el 1 de septiembre en los márgenes de la reunión del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y en la que él mismo le dijo a un alto cargo ucraniano que la ayuda militar estadounidense estaba"Recuerdo ahora que hablé personalmente con Andri Yermak y le dije que laprobablemente no tendría lugar hasta que Ucrania hiciera la declaración pública contra la corrupción que habíamos estado discutiendo durante muchas semanas", ha dicho Sondland, en su declaración por escrito incorporada al impeachment.Esta nueva declaración se ha incluido el martes en la transcripción de la comparecencia a puerta cerrada que realizó durante horas ante la Cámara de Representante yque mantienen que el presidente del país supeditó la concesión de cientos millones de dólares de ayuda militar a Ucrania a que las autoridades se comprometieran públicamente a investigar a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.Las Comisiones de Supervisión, Inteligencia y Asuntos Exteriores difundieron lasde Sondland y de las del exenviado especial de Estados Unidos para Ucrania Kurt Volker este martes, por el avance del proceso de impeachment a la siguiente fase.En su declaración a puerta cerrada en octubre, Sondland testificó quesi la ayuda militar a Ucrania se había paralizado a la espera de que las autoridades locales se comprometieran públicamente a investigar a Hunter Biden. Sin embargo, sí aseguró a los congresistas que los esfuerzos del abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, fueron "cada más insidiosos" con el paso del tiempo y sugirió que podría haber actuado deSondland declaró que sería "indecente" que el abogado personal de Trump hubiera presionado a las autoridades ucranianas para investigar a Hunter Biden y a Joe Biden pero, ante la pregunta de si creía que su actuación fue ilegal,. "No soy un abogado pero supongo que sí".Los congresistas demócratas en la Cámara de Representantes han difundido las transcripciones de las trece comparecencias realizadas a puerta cerrada en el marco de la investigación del impeachment, para dar paso ya a la, que podría empezar la próxima semana.Volker, Sondland y el secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, conforman el llamado grupo de los "tres amigos" responsables dede Estados Unidos con Ucrania, según la CNN.Los mensajes de texto entregados por Volker al Congreso por el impeachment muestran sus contactos con Giuliani y con diplomáticos del Departamento de Estado, a pesar de que el exalcalde de Nueva York