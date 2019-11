Al menos ocho heridos en una nueva noche de enfrentamientos en la capital de Bolivia

Publicada el 08/11/2019 a las 09:32 Actualizada el 08/11/2019 a las 09:33

Camacho denuncia amenazas por parte del Gobierno

He hecho públicas las amenazas que hemos recibido de parte del gobierno, no tengo miedo a pesar de saber que son capaz de cualquier cosa, sin embargo, si sucediera algo, el pueblo boliviano sabe quienes son los responsables.#NadieSeRinde#RenunciaEvoYa — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 8, 2019

Pedirá la dimisión de Morales

Crisis electoral

han resultado heridas este jueves en otra noche de enfrentamientos entre opositores y afines al Gobierno en la localidad de La Paz, en el marco de las protestas contra la reelección del presidente, Evo Morales Fuentes médicas han confirmado que se han registrado al menos ocho heridos, entre ellos, según ha recogido el diario Página Siete Un grupo de personas, la mayoría de ellos universitarios –con cascos, escudos y palos–, han tratado de llegar a la plaza Murillo de La Paz, donde se han registrado enfrentamientos con la Policía, que ha respondido usandoPor su parte, el diario El Deber ha indicado que las calles adyacentes a la plaza Murillo se han convertido en campos de batalla entre policías y manifestantes. Se trata de lacerca de la sede del Gobierno.El dirigente opositor y jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha denunciado este viernes que su equipo de seguridad ha obtenido información de una orden emitida por parte del Gobierno para"He hecho públicas lasque hemos recibido de. No tengo miedo a pesar de saber que son capaz de cualquier cosa", ha señalado Camacho a través de su cuenta en la red social Twitter. "Sin embargo, si sucediera algo, el pueblo boliviano sabe quienes son los responsables", ha añadido.Camacho, quien llegó este miércoles a la localidad boliviana de La Paz para entregar una carta al presidente, Evo Morales, en la que pide su renuncia, ha afirmado que. Asimismo ha pedido garantías, en especial para su equipo."No voy a huir, no voy a escapar, pero quiero decirle a mi país que si algo sucede hoy o mañana,. Esta información la tenemos de fuentes fidedignas", ha recalcado.El dirigente opositor ha confirmado que hará entrega de la carta en la queboliviano, Evo Morales, este lunes.Camacho, que ha viajado hasta la localidad de La Paz con este propósito, ha adelantado que no abandonará la ciudady que estará el lunes en el Palacio Quemado (antigua sede del Gobierno) y no en la Casa Grande del Pueblo para entregar el documento al presidente.Su llegada a La Paz se ha producido ante lay laen las calles por parte de los detractores de Morales y los seguidores del dirigente y su Movimiento al Socialismo (MAS).Según Camacho, su misión es entregar la carta a Morales en un intento de, que desde hace 16 días está sumido en constantes movilizaciones y protestas que se han extendido a todo el país, tal y como recoge el diario local El Deber Asimismo, está previsto que el líder cívico sostenga varias reuniones con. Este jueves, fue arropado por una multitud concentrada en Adepcoca, entidad que aglutina a los productores de hoja de coca de los Yungas (La Paz).Camacho llegó a la ciudad junta a Marco Antonio Pumari, líder cívico de Potosí. Los dos han sido ovacionados por los cocaleros, que le demostraron su apoyo y los han instado ade liderar los movimientos que buscan la salida de Morales de Palacio, algo que el MAS y las autoridades han rechazado y han calificado como un intento de golpe de Estado.Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por lade la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un. Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos tres personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.