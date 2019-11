El Congreso se adentra en la recta final para decidir sobre el 'impeachment' a Trump

Publicada el 13/11/2019 a las 20:55 Actualizada el 13/11/2019 a las 21:14

Primeros testimonios

Impeachment

El Congreso de Estados Unidos ha acogido este miércoles lasen una nueva fase del proceso de impeachment contra el presidente,, por supuestas presiones a Ucrania para que investigue a un rival político, el precandidato demócrata, que han comenzado con el demoledor testimonio del que fuera elen el país europeo, según informa Europa Press.La Cámara de Representantes se ha convertido en el epicentro de la política estadounidense al acoger las sesiones de la comisión mixta que intenta determinar desde hace meses si hay base legal para presentar cargos contra Trump y desatar un proceso de impeachment quea apenas un año de las próximas elecciones presidenciales.En estos meses, la comisión ha interrogadoa los testigos de las supuestas maniobras de Trump y sus colaboradores más cercanos para conseguir que las autoridades ucranianas abrieran una investigación oficial contra Biden y su hijo Hunter poren sus negocios con una empresa energética de Ucrania.Las alarmas se activaron cuando se conoció el contenido de una conversación telefónica que tuvo lugar el pasado 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano,. "Lo que puedas hacer con el fiscal general estará genial", le dijo el magnate neoyorquino, de acuerdo con la transcripción difundida por la propia Casa Blanca.Ahora, en esta serie de audiencias públicas que se desarrollarán entre este miércoles y el viernes, la comisión indagará si Trump trató de condicionar laque Estados Unidos proporciona a Ucrania, en el marco del conflicto armado en Donbás y la anexión rusa de Crimea, a las investigaciones contra el ex vicepresidente demócrata y su hijo."Las preguntas presentadas por esta investigación de impeachment son si el presidente Trumpe invitar a la interferencia ucraniana en nuestras elecciones", ha explicado el jefe de dicha comisión, Adam Schiff, en su discurso inaugural."Nuestra respuesta a estas preguntas afectará no solo al futuro de esta Presidencia, sino al futuro de la Presidencia en sí mima y a qué tipo de comportamiento o mal comportamiento debe esperar el pueblo estadounidense de su comandante en jefe", ha indicado.El máximo representante del Partido Republicano en la comisión,, ha hecho de contrapeso a Schiff, rebajando el proceso de impeachment a "unacuidadosamente orquestada" que ahora deriva en "una actuación teatral televisada".Los primeros en declarar públicamente han sido el actual embajador de Estados Unidos en Kiev,, y el responsable de la política exterior hacia Ucrnaia en el Departamento de Estado,Kent ha denunciado que "s para la política exterior de Estados Unidos (hacia Ucrania), uno regular y otro altamente". El segundo estaría en manos de Trump y su: su abogado personal, Rudy Giulaini; su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney; el secretario de Energía, Rick Perry; el embajador en la UE, Gordon Sondland; y el ex enviado especial para Kiev, Kurt Volker.Taylor ha contado que, a través de un ayudante suyo que escuchó una conversación telefónica entre Sondland y Trump, pudo saber que el presidente", a lo que éste le respondió que los ucranianos estaban "preparados para seguir adelante".Al día siguiente de esta conversación telefónica, el ayudante preguntó directamente a Sondland qué pensaba Trump sobre Ucrania. "Le respondió que, para las que Giuliani estaba presionando".En este punto, Schiff ha querido repreguntar a Taylor para confirmar que, de acuerdo con su relato, Trump estaba más interesado en la eventual investigación a los Biden que en la política exterior hacia Ucrania. "Sí, señor", le ha respondido el diplomático norteamericano."No creo que Estados Unidos deba pedir a otros países que se impliquen en investigaciones selectivas y políticamente motivadas contra opositores a los que están en el poder porque tales acciones", ha considerado Kent.Con estas audiencias públicas, que están siendopor las principales televisiones y se espera que tengan una audiencia considerable, se cierra la fase de mera investigación.Una vez concluidas, la comisión tendrá que decidircontra Trump, lo cual daría lugar al proceso de impeachment en sentido estricto, esto es, unque terminaría con su absolución o destitución.Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a un impeachment. El primero fuetras la guerra civil y, más recientemente,, que fue juzgado y absuelto por mentir sobre su relación con la ex becaria de la Casa Blanca Monica Lewinski., por su parte, dimitió antes de ser cesado por el Watergate.La expectación política y mediática por estas vistas abiertas contrasta con el aparente desinterés del propio Trump. "Estoy(...) Estoy seguro de que me darán un resumen", ha dicho a preguntas de la prensa desde la Casa Blanca. Además, ha incidido en que es "una caza de brujas". "No hay nada", ha aseverado.