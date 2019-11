Publicada el 16/11/2019 a las 12:41 Actualizada el 16/11/2019 a las 13:12

Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 15, 2019

Para justificar el golpe, Mesa y Camacho nos acusaron de "dictadura". Ahora su "presidenta" autonombrada y su gabinete de abogados defensores de violadores y represores, masacra al pueblo con las FFAA y la Policía como la verdadera dictadura. #NoAlGolpeDeEstadoEnBolivia pic.twitter.com/FiDDor2idk — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 16, 2019

Represión desmedida y masacre en Cochabamba, hoy 15 de noviembre. Imágenes fuertes, pero necesarias para denunciar el carácter represor y dictatorial de quienes han asaltado el poder en Bolivia. La Comunidad Internacional debe condenar y actuar para detener esta barbarie. pic.twitter.com/VfCWEe4vHR — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 15, 2019

El enfrentamiento entre labolivianos con Jeanine Áñez , en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, ha dejado al menosy más de un, según informa Europa Press. Los hechos han tenido lugar en el puente Huayllani, en la ciudad de Sacaba, según el diario boliviano La Razón Digital, que ha agregado quey llegaran a la ciudad.El comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, ha indicado que se ha incautado a los manifestantes armas de fuego, bazucas artesanales y explosivos. "Hemos negociado hasta más no poder y entonces cuando las cosas pretenden salirse de control, entonces la Policía tiene que tomar el mando y restablecer el orden público", ha indicado Zurita tras retomar el control del puente. Zurita ha añadido que, pero que, finalmente, "se les encontró armamento y artefactos explosivos", ha sostenido.Por su parte, Evo Morales hacontra los manifestantes. "Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho", ha indicado en su cuenta de Twitter. "Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba", ha lamentado. En este contexto, Morales también ha pedido que las Fuerzas Armadas y la Policía bolivianas "paren la masacre". "El uniforme de las instituciones de la patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo", ha reclamado."Lanos acusaron de 'dictadura'", ha continuado Morales. "Ahora su 'presidenta' autonombrada y su gabinete de abogados defensores de violadores y represores masacra al pueblo con las fuerzas armadas y la Policía como la verdadera dictadura", ha apostillado.El ministro de la presidencia,, ha explicado que por orden de Áñezpara impulsar el diálogo. Justiniano ha destacado que otro objetivo es decirles a las organizaciones que "las cosas buenas que se hicieron en el anterior gobierno van a continuar, que los proyectos no se van a paralizar". ", que no se va a esconder el sol que ni se va a ir la luna, que vamos a seguir viviendo", ha señalado.En este contexto, el ministro de Exteriores de Venezuela,. "Imágenes fuertes, pero necesarias, para denunciar el carácter represor y dictatorial de quienes han asaltado el poder en Bolivia", ha escrito en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con un vídeo. "La comunidad internacional debe condenar y actuar para detener esta barbarie", ha zanjado.Un total detambién han sidoen una nueva jornada de protestas en Bolivia contra el Gobierno de Áñez, informa el diario El deber. "Estamos procesando cada caso particular, se les están revisando sus pertenencias, hemos encontrado artefactos explosivos, piedras, palos, hondas, objetos contundentes con los que estaban causando temor a su paso", ha indicado el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Cristian Saavedra.