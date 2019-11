Corbyn da un giro radical al laborismo y lanza un programa con medidas sociales y un nuevo referéndum sobre el 'Brexit'

Publicada el 21/11/2019 a las 18:04 Actualizada el 21/11/2019 a las 18:33

El 'Brexit'

"Corbyn no tiene un plan"

Otras promesas

El Partido Laborista de Reino Unido ha prometido que, si llega al Gobierno tras las elecciones del 12 de diciembre, promoverá uny garantizará para los ciudadanos de la UE el "derecho automático" de residencia y trabajo sin necesidad de figurar en ningún nuevo registro.El líder laborista, Jeremy Corbyn con el que su partido aspira a imponerse a los conservadores en los próximos comicios, sobre los que se cierne de nuevo la sombra de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, programada ahora para el 31 de enero.Los laboristas se comprometena aumentar el salario mínimo al menos 10 libras (11,6 euros) por hora para empleados mayores de 16 años o a introducir cuatro nuevos días festivos en el calendario anual.En esta reforma “radical” de los derechos y condiciones de los trabajadores, estos también contarán con una mayor protección frente a los despidos injustos. “Este es el programa con el, ha dicho Corbyn este jueves en la presentación del manifiesto.En el documento, el partido se compromete a ayudar a los ciudadanos a, pues tendrían derecho a obtener horarios flexibles y podrían extender las bajas de maternidad pagadas de nueve a 12 meses, al tiempo que se doblaría el permiso de paternidad a cuatro semanas.Otro de los compromisos es restaurar los salarios del sector público hasta llegar a, al menos, los, con aumentos anuales por encima de la inflación, comenzando con un incremento del 5%. El partido planea acometer esa reforma pidiendo, entre otras medidas, a aquellos que perciben sueldos anuales superiores a las 80.000 libras (93.500 euros) que “paguen un poco más en el impuesto sobre la renta”.Corbyn quiere negociar unpara lo cual su formación promete una "revisión" de los actuales compromisos que busque garantizar los derechos ciudadanos, una transición "apropiada" y el respeto a los compromisos internacionales, con especial énfasis en los Acuerdos de Viernes Santo que pacificaron Irlanda del Norte.El Partido Laborista quiere, además, que los derechos de los ciudadanos. Así, reconoce la "ansiedad" que puede haber provocado el proceso para los tres millones de ciudadanos de la UE en Reino Unido y para los 1,2 millones de británicos en territorio comunitario.La formación opositora plantea "garantizar a los ciudadanos de la UE el. Solo tendrán que registrarse "para demostrar su estatus" si "quieren", un gesto con el que los laboristas quieren obtener también medidas "recíprocas" para los ciudadanos británicos residentes en otros países del bloque.Por otra parte, también afirma que este nuevo acuerdo, la única alusión que el Partido Laborista hace en todo el texto de su programa al Peñón.El Partido Conservador ha respondido a las propuestas por boca del viceministro de Interior Brandon Lewis, quien ha echado en cara a Corbyn que no sea más específico sobre sus planes en torno al Brexit. "La publicación del programa laborista nos ha confirmado lo que ya sabíamos:, ha sentenciado en un comunicado, según la agencia de noticias Reuters. Paradójicamente, es una crítica similar a la que los laboristas ya plantearon contra Boris Johnson cuando, sin alternativas de por medio, criticaba el Acuerdo de Retirada negociado por el Gobierno de Theresa May.El Partido Laborista, criticado en los últimos años por su ambigüedad en torno al divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea,. No especifica qué postura defendería en caso de que hubiese una segunda consulta, en contra por ejemplo del Partido Liberal Demócrata, que sí se ha posicionado a favor de la permanencia en la UE.Johnson ha acusado a Corbyn de, en alusión a la consulta ya confirmada sobre el Brexit y a una hipotética concesión al Partido Nacional Escocés (SNP) para volver a plantear la independencia de Escocia. El líder opositor, que se ha corregido a sí mismo en los últimos días sobre este tema, sostiene como última postura que no habrá ningún referéndum secesionista en al menos dos años.El programa laborista pasa de puntillas sobre el tema, aunque el partido sí apunta queen materia económica y no serían pocos los que pagarían el precio". "Escocia necesita una inversión transformadora de un gobierno laborista, no otro referéndum ni la independencia", explica.El documento hace un especial énfasis en reformas y medidas de índole social, a las que el laborismo quiere agarrarse para remontar unos sondeos que les sitúan por detrás de los tories. Una encuesta de Ipsos Mori publicada este martes por el diario Evening Standard calcula unaEn palabras de Corbyn,. "Estoy muy orgulloso de él porque tenemos que cambiar en este país", ha subrayado en su comparecencia, en la que ha abogado por una "transformación verde" de la economía y ha planteado nacionalizaciones en sectores como el ferroviario, el de agua, el de la energía o el de correos.