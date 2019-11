Manifestación masiva en Francia contra la violencia machista y para denunciar el asesinato de 130 mujeres en 2019

Publicada el 23/11/2019 a las 18:43 Actualizada el 23/11/2019 a las 19:56

Decenas de miles de personas han marchado este sábado por las calles dey otras ciudades francesas lideradas por la asociación #NousToutes para protestary en memoria de las más deeste año por su pareja o ex pareja, informa Europa Press. Es decir, en lo que va de 2019 se ha producido un crimen machista cada dos días y medio.En, las activistas en su mayoría femeninas, corearon "Abusador, estamos hartas, las mujeres están en la calle" y sostuvieron carteles de color púrpura con los nombres de las mujeres víctimas y lemas como "Ni un solo asesinato más". "No podemos seguir aceptando que las mujeres estén siendo asesinadas hoy con total impunidad.", ha declarado la activista de #NousToutes, Karine Plassard, en París.Otras marchas han sucedido en. "Hay demasiada violencia contra las mujeres en todas partes de la sociedad, en el trabajo, en nuestras vidas íntimas", ha declarado Pauline, una de las integrantes de la manifestante de París. "La parte masculina de la población debe ser consciente de lo que le están haciendo a la otra mitad", ha añadido.Las manifestaciones tienen lugar dos días antes de que el Gobierno de Emmanuel Macron publique los resultados de una investigación sobre violencia doméstica y anuncie previsiblementeUn grupo de expertos del Consejo de Europa sobre violencia doméstica (GREVIO) ha concluido esta semana queLa, ha mostrado todo su apoyo a las manifestantes durante una comparecencia en un foro parisino. ": solo hay heridas físicas y psicológicas indelebles, solo familias destruidas y vidas arrebatadas. Solo hay una verdad, que debería ser obvia: un hombre no tiene derecho a golpear a una mujer, nunca", ha declarado en comentarios recogidos por Le Parisien.