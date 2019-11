El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg anuncia su candidatura a las primarias demócratas de EEUU

Publicada el 24/11/2019 a las 19:28 Actualizada el 24/11/2019 a las 19:29

El ex alcalde de Nueva York y magnateha anunciado este domingo su candidatura a la Casa Blanca por el Partido Demócrata que le llevaría, de ganar la nominación final del partido, a enfrentarse con el actual presidente, Donald Trump , en las elecciones de 2020. "Me presento a la carrera para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No podemos permitirnos cuatro años más del comportamiento deshonesto y temerario que ha exhibido el presidente Trump", ha hecho saber Bloomberg en un comunicado que recoge Europa Press.. Nunca he rehuído una pelea difícil. La derrota de Trump y la reconstrucción de Estados Unidos se han convertido en las peleas más urgentes e importantes de nuestras vidas, y voy a ir con todo", según la nota, publicada en su página web, donde traza las líneas maestras de una campaña que promete "". "Pero más que planes, ofrezco el liderazgo para convertir estos planes en realidad. Arremangarme, motivar al país para que se una, y, para hacerla más justa y mejor. Y estoy listo para trabajar", ha concluido.El equipo de campaña de Bloomberg cumplimentó este pasado jueves los trámites para presentar la candidatura aunque se apresuraron a indicar que en modo alguno suponía una "decisión final". El comunicado de Bloomberg ha ido acompañado de un anuncio televisado bajo el lema, con el que Bloomberg ha despejado semanas de rumores, incoporándose así a la carrera electoral a solo tres meses de los 'caucus' demócratas de Iowa del 3 de febrero, la primera prueba de fuego para los candidatos.El magnate de los medios de comunicacion, de 77 años de edad desmintió a principios de año su participación en los comicios, pero asegura que ha cambiado de opinión tras considerar queAsí, y como inicio de campaña, Bloomberg ha colocado al menosdurante las próximas dos semanas, según datos de Kantar Media / CMAG, citados por CBS. El anuncio inicial se ha distribuido en más de un centenar de mercados nacionales, un gasto superior a lo invertido por todos los candidatos demócratas hasta el momento, exceptuando al empresario, otro reciente incorporado.Las encuestas de CBS que incluían a Bloomberg en la terna antes de que anunciara formalmente su candidatura le colocaban a distancia de los favoritos a la nominación final, comenzando por el ex vicepresidentey la senadora